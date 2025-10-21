Zadavatelé a značky
Své pocity sdělte někomu, kdo si s nimi umí poradit, říká Hedepy v nové kampani.

© Hedepy

Umět se svěřit se svými niternými pocity je důležité. Neméně důležité je ale svěřit se někomu, kdo ví co s nimi. To je poselství odlehčené kampaně pro online terapii Hedepy, kterou vytvořili YYY agency a Separation Films.

„Jsme moc rádi, že i díky nám je povědomí o duševním zdraví a výhodách terapie v posledních letech stále silnější,“ říká Roman Zámečník, spoluzakladatel služby online terapií Hedepy. Dodává však, že „pro úspěch terapie je klíčový i výběr toho správného terapeuta. Lidé běžně vyzkoušejí dva až tři terapeuty.“ Právě to se Hedepy snaží svým klientům ulehčit: v rámci registrace jim najde terapeuta, který nejlépe odpovídá jejich potřebám, problémům a osobnosti. Čímž služba výrazně zlepšuje účinnost pomoci.

Jak odkomunikovat tento unikátní benefit? Kreativci z YYY agency se rozhodli jít cestou humoru. „Duševní zdraví dovede být pěkně těžké téma, a proto jsme ho chtěli odlehčit,“ vysvětluje Miloš Kočí jejich přístup.

Natáčení se ujala produkce Separation Films. „Natáčení bylo spíše nízkorozpočtové, ale na kvalitě to není poznat. Kamera, herci i lokace dokonale naplnily naše představy,“ pochvaluje si Art Director Oleksandra Horobiienko. Kromě samotného natáčení se Separation Films postarali také o jazykové mutace pro Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rumunsko, a to včetně AI dabingu.

“U statických médií jsme se s tím chvilku prali, protože to, co skvěle funguje ve videu bylo na klasický banner nepřenositelné,” přiznává copywriter Johnny Gaponěnko. Namísto zkracování textu však nakonec našli formát, který jsou lidé zvyklí číst. „Internet je plný memeček, které si lidé rádi posílají a nikomu nevadí, že jsou v nich texty dlouhé. A tak jsme to udělali stejně,“ doplňuje Gaponěnko.

Digitální kampaň v čele se třemi krátkými spoty odstartovala na konci září v Česku. Poběží hlavně na YouTube, Instagramu, Facebooku a Tiktoku. “Podle prvních dat (brand lift, ad recall a sentiment, vliv na růst) kampaň funguje velmi dobře,” doplňuje Roman Zámečník. Následovat tedy bude spuštění také v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku, kde Hedepy mimo jiných trhů také působí.

Vizitka kampaně

  • Klient: Roman Zámečník, Hedepy
  • Produkce: Separation Films
  • Režisér: Tomáš Hudec
  • Kreativní ředitel: Miloš Kočí
  • Ideamaker: Johnny Gaponěnko, Oleksandra Horobiienko
  • Art Director: Oleksandra Horobiienko
  • Account Manager: Filip Sajka
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

