Steiner & Kovarik a Botas vyprodávají limitovanou edici bot inspirovanou čokoládou z Bolívie

Česká čokoládovna Steiner & Kovarik a tradiční značka Botas představily v létě limitovanou edici obuvi inspirovanou první českou kakaovou plantáží v Bolívii. Od červencového uvedení do prodeje se prodalo už 245 párů bot, poslední desítky kusů právě mizí z pultů.
„Rádi inovujeme – nejen v čokoládě. Do našich produktů přidáváme třeba medicinální houby nebo chřest. A teď jsme se rozhodli propojit svět čokolády s českým designem,“ říká Petr Kovařík, spolumajitel čokoládovny Steiner & Kovarik. „Zároveň jsme jako jediní výrobci z Česka koupili 50hektoravou plantáž v Bolívii, která se nachází v srdci Amazonie. Přivezli jsme nedávno první vzorky kakaa z indiánské komunity Carmen del Emero a chtěli jsme to kreativně oslavit,“ dodává.
Design limitované edice vznikal ve spolupráci designérského týmu Steiner & Kovarik s vývojáři a ševci značky Botas ve Zlíně. „Barevnost a jednotlivé prvky obuvi vycházejí z prostředí, kde se rodí čokoláda – od modré reprezentující značku přes zelené tóny přírody až po zemitý základ symbolizující půdu plantáže,“ vysvětluje Vít Staněk, šéf značky Botas.
„Šlo o přirozené propojení dvou českých značek, které sdílí stejné hodnoty – poctivé řemeslo, úctu k tradici a odvahu dělat věci po svém. Když nás oslovili ze Steiner & Kovarik s nápadem na botu inspirovanou příběhem čokolády, věděli jsme, že do toho chceme jít,“ dodává Staněk.
Od prvních skic po finální prototyp uběhly pouhé tři měsíce. „Lidé nám píší, že boty poutají pozornost, kdekoliv se objeví,“ říká Kovařík. Například šermíř Jiří Beran v nich předával ceny na Libereckém festivalu sportovních filmů. Údajně pak zaujaly i syna herce Michaela Douglase.
Limitovaná kolekce je dostupná v prodejnách Steiner & Kovarik, na Botas.cz a Vasky.cz. Obě značky už navíc připravují upravenou verzi, která bude uvedena na trh na podzim.
Čokoládovna Steiner & Kovarik v netradičních spolupracích pokračuje – například s influencerkou Bé Hà Nguyen vytvořila kolekci „Zlaté vajíčko“ s ručně vyráběnými šperky z čokolády. Novinkou je i automat VANGÍČKA, který spojuje čokoládu a šperky do jedinečného zážitku – najdete jej v obchodním centru na Smíchově.