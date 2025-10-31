„Smrdí to nudnou rutinou?“ Digičáry refreshly kampaň Axe

Značka AXE z portfolia společnosti Unilever spustila v září rozsáhlou outdoorovou kampaň, která potrvá do konce listopadu. Na více než 200 plochách v České republice a na Slovensku představuje sérii vizuálů s dvojsmyslnými slogany a výrazným pixel-art stylem. Kreativní koncept i produkci zajišťuje agentura Digičáry ve spolupráci s WPP Media.
Kampaň využívá 46 kreativ napříč 11 poskytovateli ploch, včetně 13metrové LED obrazovky přes tři patra obchodního centra, 3D iluze před O2 Universem či obřího modelu spreje na tramvajové zastávce. Vizuály se objevují i na dvanáctimetrových plachtách, billboardech nebo animovaných DCLV.
„Studovali jsme umístění zvolených ploch a hledali vhodné propojení místa s produktem,“ vysvětluje. „Hlavním motivem se staly situační dvojsmysly. Zažíváš zrovna nudnej den, problematickou dopravu, brzké vstávání, nezdar v navazování vztahů, příliš dlouhé nákupy s partnerkou…? Vůně AXE tě refreshne, kdykoliv se cítíš down,“ vysvětluje autor konceptu a textů pro OOH, Creative Director z Digičár Honza Bouša.
Vizuál navazuje na styl vycházející z pixel artu, který AXE nastavilo letos na jaře u gamingové komunikace. Situační Ilustrace vytvářel Art Director Filip Menšl. Animované postavy vznikly také s pomocí AI.
„S Unileverem spolupracujeme už 7 let převážně na produkčních a technických úkolech. Jsme rádi, že v posledním roce se posouváme dál: značkám jako Knorr, Domestos, Rexona nebo právě AXE konečně přispíváme i originálními kreativními řešeními. Kvalitní kreativa přináší zhurba 4x vyšší ROI, je to velice zásadní parametr pro úspěšnou reklamu,“ vysvětluje Vítek Koubský, CEO Digičár.
„Styl dvojsmyslů bych za sebe hodně ocenila. Nápady jako Smrdíš v zácpě? nebo Nulovej rizz? jsme brali hned na prvním meetingu,“ hodnotí kampaň Adéla Holnová, brand manager AXE. „V Digičárách koncept skvěle propracovali a nebáli se zkusit nový přístup. Samostatně komunikovali přímo s ostatními dodavateli, téměř bezchybně a mnohdy i s velkým časovým předstihem dodali všechny výstupy,“ dodává Natalie Folvarčná, senior brand manager Deo category Unileveru.