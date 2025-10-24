Zadavatelé a značky
Samsung zakončil kampaň Epická2. Spojení influencerů, fanoušků a AI přineslo 57,4 miliónů zobrazení

Epická2, nová kampaň Samsungu navazující na Zlatým středníkem oceněnou Epickou jízdu, propojila formát roadtrip reality show s Galaxy AI a mezinárodními cestami dvojic influencerů a jejich fanoušků. Projekt se ukázal jako jeden z největších letošních influencer marketingových počinů společnosti – přinesl víc než 57 milionů impresí napříč sociálními sítěmi i médii v Česku a na Slovensku.

Na desetidenní dobrodružné výpravy po Evropě i do Jižní Koreje se vydalo pět dvojic složených z výrazných českých a slovenských tváří sociálních sítí a jejich fanoušků vybraných v otevřeném castingu. Účastníci přitom až do poslední chvíle netušili, kam vlastně pojedou – konkrétní destinace se dozvěděli vždy až noc před odletem. A nejen to: ani samotný program v cílových městech neměli předem daný.

Kompletní itinerář, tipy na zábavu a výlety, překlady i každodenní nápady jim totiž připravoval asistent Google Gemini, který se stal jejich digitálním parťákem na cestách. Díky němu se týmy vydaly například do Costa da Caparica, Bologni nebo Soulu a každý den objevovaly nová místa i výzvy vedené umělou inteligencí.

Kampaň dosáhla 57,4 milionu zobrazení napříč platformami a během jejího trvání bylo publikováno celkem 372 kusů obsahu – Reels, Stories a TikTok videí. Engagement rate u vybraných formátů přesáhl nadstandardní hranici 6 procent. Kampaň navíc přinesla také více než 7 tisíc nových followerů a dosáhla EMV (Earned Media Value) téměř 1,9 milionu Kč.

„Epická2 ukázala, že pokud značky dokážou nabídnout prostor ke skutečným zážitkům a autentickému sdílení, vzniká obsah, který baví i inspiruje. Z marketingového hlediska šlo o jedinečný mix brand engagementu, influencer marketingu a využití AI v praxi,“ uvádí Anna Joscak, Channel Marketing Manager mobilní divize v Samsung Electronics Czech and Slovak.

Do projektu se zapojili populární tvůrci jako Natálie Kotková (@natali_kot), která vytvořila téměř 80 výstupů, jenž vygenerovaly 1,3 milionu impresí a engagement rate 5,1 procent. Erik Šafařík (@erik.safarik) zaznamenal přes 130 tisíc impresí s ER 6,1 procent. Martin Hložek (@martin_creep) dosáhl 1,5 milionu impresí s průměrným engagement rate 12,4 procent, což představuje nadstandardní hodnotu v rámci oboru. Nia (@niathebaby) zaznamenala více než 425 tisíc impresí a ER 6,6 procent. Petr Duppal (@the_duppy) dosáhl 330 tisíc impresí.

Součástí kampaně byla strategická mediální spolupráce s magazínem Refresher v Česku i na Slovensku, který projekt doprovázel exkluzivním obsahem a reportážemi přímo z cest, včetně výpravy do Jižní Koreje. Po skončení výpravy se zapojily i další lifestylové a popkulturní média jako The Mag, Hey Fomo, Closer.sk a Emefka.sk, která svým čtenářům nabídla rozhovory i unikátní pohled do zákulisí projektu.

Na tuto vlnu v létě navázal projekt contAIner by Samsung – živě vysílaná talk show přímo z lodi na slovenském Dunaji, kterou moderovali česko-slovenští influenceři z Epické jízdy, Duppy a Patrik. Talk show kombinovala cestování, umělou inteligenci a nejnovější skládačky řady Galaxy Z.

Samsung tímto projektem navázal na Epickou jízdu z roku 2023, která kromě výrazného zásahu cílové skupiny získala i ocenění Zlatý středník v kategorii Telekomunikace a IT.

Každá dvojice zažila deset dní plných výzev, cestování a tvorby obsahu s kompletním zázemím ekosystému Samsung Galaxy. Projekt stál na kombinaci autenticity a technologické inovace – spontánní emoce a interakce mezi tvůrci a jejich komunitami doplňovaly funkce Galaxy S25 Ultra, od noční fotografie přes 8K video až po chytré plánování itineráře.

Tisková zpráva

