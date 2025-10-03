Růžový slon přichází s kampaní Pink Power. Podpoří Loono a prevenci rakoviny

Tuzemský lídr v prodeji erotického zboží Růžový slon během října podpoří kampaň Růžový říjen a neziskovou organizaci Loono, která pomáhá zvyšovat povědomí o prevenci a včasném odhalení rakoviny prsu. Prostřednictvím vlastní kampaně Pink Power daruje za každý nákup třicet korun na prevenci závažných onemocnění.
Měsíc říjen se již tradičně nese ve znamení prevence rakoviny prsu, která je druhou nejčastější rakovinou u žen. Ročně se s ní utká 8 000 pacientek, třetina z nich přitom onemocnění nepřežije. I přesto navštěvuje v Česku mamografickou kontrolu pouze 60 procent žen. Právě proto je podle Růžového slona důležitá podpora povědomí o prevenci rakoviny prsu a další šíření osvěty o prevenci onkologických onemocnění.
„Uvědomujeme si, že zdraví je na prvním místě, a proto jsme se do této iniciativy s Loonem zapojili již podruhé. Letos jsme připravili speciální říjnovou kampaň s názvem Pink Power, kterou chceme apelovat na prevenci – pravidelné prohlídky a samovyšetření, které mohou zachránit život,“ komentuje smyl nové kampaně Adam Durčák, majitel společnosti Růžový slon. „S kódem PINKPOWER mohou zákazníci získat 15 procent slevu a zároveň podpořit prevenci rakoviny. Třicet korun z každé objednávky totiž posíláme Loono,“ upřesnil Durčák.
Kampaň Pink Power se navíc promítne do všech šesti kamenných prodejen Růžového slona. „Akce se bude týkat všech našich prodejen v Česku – prodejny v Havířově, v Brně a čtyř pražských poboček, které se nachází v Centru Krakov, v OC Quadrio, v Retail Parku Štěrboholy a v OC Chodov,“ doplnil Adam Durčák.