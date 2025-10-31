Zadavatelé a značky
Řešíte, co s prázdnými PET lahvemi? „Už nemusíte“, vzkazuje SodaStream ve své kampani

SodaStream přichází s novou 360° kampaní, ve které zdůrazňuje jednoduchost přípravy perlivých nápojů v pohodlí domova. Za kreativním zpracováním stojí polská agentura Leo Warsaw (Publicis Groupe).

Celosvětová spotřeba balené vody a nealkoholických nápojů loni dosáhla rekordních 838 miliard litrů – 97 procent z nich se přitom prodává v jednorázových obalech. SodaStream proto ve své aktuální kampani poukazuje na praktickou alternativu k baleným nápojům. Milovníkům sycených nápojů vzkazuje, že pokud si je připraví doma, otázku „co s prázdnými obaly“ už řešit nemusí.

Oblíbené nápoje bez obalu

Balené nápoje představují významný zdroj jednorázového plastového odpadu, proto jim pozornost věnuje i legislativa jednotlivých zemí. Zatímco například na Slovensku a v Polsku už existuje systém zálohování jednorázových nápojových obalů, v České republice se o jeho definitivní podobě zatím jedná.

„SodaStream může být už nyní skvělou alternativou pro lidi, kteří perlivé nápoje konzumují pravidelně. S výrobníkem, bombičkou CO2 a opakovaně použitelnou lahví si je jednoduše připraví doma z kohoutkové vody – bez nakupování, skladování či vracení obalů,“ říká Martin Michelík, marketingový manažer SodaStream Česká republika. Zároveň zdůrazňuje, že SodaStream považuje snižování počtu jednorázových PET lahví i opatření podporující cirkulární ekonomiku za prioritní. „Používáním výrobníku SodaStream můžete nahradit tisíce jednorázových lahví a plechovek, což je dobrá zpráva i pro životní prostředí,“ dodává M. Michelík.

Kampaň poběží až do Vánoc

Nová 360° marketingová kampaň zdůrazňuje jednoduchost přípravy perlivých nápojů v pohodlí domova a SodaStream tak prezentuje jako praktickou a dlouhodobě udržitelnou volbu pro pitný režim – bez ohledu na to, zda preferujete neochucenou vodu nebo různé typy limonád.

Za kreativním zpracováním stojí polská agentura Leo Warsaw (Publicis Groupe) a kromě České republiky kampaň paralelně probíhá také v Maďarsku, Polsku a na Slovensku. Reklamní spoty (30“, 15“ a 10“) poběží na televizních obrazovkách i v digitálním prostoru až do Vánoc.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

