Primark uvádí na trh cenově dostupné prsní protézy v rámci kampaně na podporu povědomí o rakovině prsu

Primark představuje nejnovější 49dílnou kolekci na podporu boje proti rakovině prsu včetně speciálních pooperačních podprsenek, nových prsních protéz a prsních kapes. Vybrané položky jsou k dispozici celoročně. Společnost navíc věnuje přes 30 milionů korun charitativním organizacím na výzkum a služby po osoby zasažené nemocí.
Primark v pondělí spustil každoroční kampaň na podporu povědomí o rakovině prsu. Letošní ročník „We’re with you“ (Jsme s vámi) zdůrazňuje význam samovyšetření a podpory žen ve všech fázích jejich cesty s onemocněním. Ve výlohách více než 460 prodejen po celém světě, na sociálních sítích i digitálních kanálech představuje společnost tři ženy a jejich osobní zkušenosti – prostřednictvím videí a fotografií sdílejí, co pro ně znamená podpora a proč je samovyšetření klíčové.
Novinkou v sortimentu jsou prsní protézy Primark vkládané do podprsenky, které nahrazují tvar prsu po operaci. Jsou z měkké lisované pěny, dostupné pro pravý i levý košíček v pěti velikostech ve všech prodejnách. Dále pak prsní kapsy připínatelné k jakékoli podprsence (pro pravou i levou stranu). Řada zahrnuje i bezkosticovou podprsenku se skrytým předním zipem a T-shirt podprsenku se zapínáním vpředu – obě pro snadné oblékání po zákroku.
Společnost zároveň nabízí limitovanou edici k měsíci povědomí o rakovině prsu. „Solidární řada“ obsahuje mikiny s kapucí, trička, noční prádlo a spodní prádlo. Nově také tvarovaný kardigan, modální pyžamo nebo balzám na rty, glazovaný kávový šálek či hydratační gelová maska a noční regenerační krém.
„Víme, že rakovina prsu může být finančně náročná. Jsme velmi hrdí na letošní specializovanou řadu produktů pro ženy postižené rakovinou prsu, která zahrnuje naše nové prsní protézy a kapsy za dostupné ceny. Naši kolegové a spolupracovníci, kteří mají s touto nemocí osobní zkušenosti, nám pomohli pochopit potřeby našich zákaznic, abychom je mohli lépe podporovat v jejich boji s rakovinou prsu,“ říká Maciej Podwojski, ředitel společnosti Primark pro střední a východní Evropu.
Kampaň je již pátým rokem spojená s finanční pomocí. Primark daruje více než 1 milion liber pro charitativní organizace zabývající se bojem proti rakovině v Evropě a USA, včetně 150 000 Kč v Česku. Vedle globálního daru přes 30 milionů korun Primark vyzývá své kolegy a zákazníky, aby se i oni zapojili do fundraisingových aktivit na všech trzích včetně České republiky s cílem vybrat stejnou částku pro další charitativní organizace.
Dosud Primark věnoval organizacím bojujícím proti rakovině přes 5 milionů liber, které podporují osvětu, výzkum i služby pro pacienty. „Primark se zavázal podporovat ženy po celý život. Chceme, aby se ve všech fázích boje s rakovinou prsu cítily silné a sebevědomé. Proto podporujeme osvětu o rakovině prsu v říjnu i po celý rok. Prostřednictvím našich charitativních partnerství využíváme naše obchody, sociální média a digitální kanály k zvyšování povědomí a vzdělávání žen o zdraví prsu a důležitosti samovyšetření pro včasné odhalení onemocnění,“ vysvětluje Podwojski.
V Česku Primark finančním darem 150 000 Kč podpoří Alianci žen s rakovinou prsu, která již více než 20 let podporuje pacientské spolky a iniciativy po celé České republice. Jejím posláním je pomáhat ženám s diagnózou rakoviny prsu, šířit osvětu o prevenci a usilovat o zlepšení kvality jejich života.
„Děkujeme společnosti Primark, že svými produkty přináší podporu ženám, které procházejí náročnou léčbou rakoviny prsu. Velmi si vážíme rozhodnutí věnovat finanční dar Alianci žen s rakovinou prsu – je to krásné gesto solidarity a lidskosti. Oceňujeme i spojení této aktivity s vyprávěním příběhů nemocných žen se zdůrazněním důležitosti prevence v boji s tímto onkologickým onemocněním, “ říká Mgr. Štěpánka Pokorná, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu.