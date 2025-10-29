„Pojď!“ Český olympijský výbor spouští novou motivační kampaň k zimním olympijským hrám v Itálii

Pojď! Slovo, které zní ze stadionů i z obýváků, když fanoušci přejí českým sportovcům. Ale také vnitřní hlas, který každému připomíná, proč má smysl se pravidelně hýbat, i když to někdy znamená překonat lenost nebo nepřízeň. Právě s tímto dvojím významem pracuje kampaň Českého olympijského týmu k zimním hrám v Itálii 2026.
Kampaň se opírá o silné vizuály, které zachycují emoce a stoprocentní soustředěnost sportovců před startem. Dominantním prvkem je výrazná typografie se slovem POJĎ!, které se stává jednotícím prvkem celé komunikace před i během celého olympijské období 2026.
„Propojíme zimní olympijské hry i všechny naše projekty. Jak Český dům v Miláně, tak Olympijský festival v Českých Budějovicích a následně i další aktivity – Olympijský běh a den, Olympijský víceboj a další. Pojď fandit, pojď sportovat – tímto heslem chceme motivovat fanoušky jak k podpoře sportovců, tak k jejich vlastním pohybovým aktivitám,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.
Kromě OOH vizuálů ve veřejném prostoru, spotech v Českém rozhlase i v České televizi bude „POJĎ!“ žít také na sociálních sítích „Olympijský tým“, kde fanoušci najdou autentické výpovědi sportovců i obyčejných lidí o tom, co je motivuje k pohybu. „Chtěli jsme v rámci kampaně něco jednoduchého a zapamatovatelného, co si s olympijským výborem spojí veřejnost nejen v rámci olympiády ale i mimo ní. Mám radost, že se nám to s POJĎ! povedlo,” řekl Zoran Bartek, marketingový ředitel ČOV, a dodal, že se koncept líbí i partnerům Českého olympijského výboru.
„To je pro nás také klíčové, aby s naší kampaní chtěli pracovat naši partneři a tím jsme jí dostali k dalším cílovým skupinám. Už teď můžu třeba prozradit, že se POJĎ! objeví i v komunikaci Budějovického Budvaru nebo ALPINE PRO,” dodává.
Ambasadory kampaně jsou osobnosti současného českého sportu: trojnásobná olympijská vítězka v rychlobruslení Martina Sáblíková, hokejový reprezentant Martin Nečas, snowboardista Jakub Hroneš, krasobruslaři Natálie a Filip Taschlerovi a běžci na lyžích Michal Novák s Kateřinou Janatovou. Každý z nich přináší vlastní příběh o motivaci, vytrvalosti a síle nevzdat se.
„Podpora domácích fanoušků je pro nás sportovce klíčová. Slyšet to české ‚Pojď, pojď, pojď!‘, ať už na trati nebo z tribuny, je prostě nejvíc. V tu chvíli cítíte, že v tom nejste sami,“ doplňuje snowboardista Jakub Hroneš.
Sedminásobná olympijská medailistka Martina Sáblíková se před každým startem motivuje známou „hláškou“ z animovaného seriálu Potkali se u Kolína. „Říkám to vlastně poprvé veřejně, ale mně v hlavě jako poslední věta před startovním výstřelem běží Pojďte pane, budeme si hrát. Mám to spojené s bráchou Milanem, se kterým jsme na tu pohádku jako děti koukali. Mám díky tomu vždy pocit, že je na každém startu se mnou,“ prozradila svou vnitřní motivaci olympijská vítězka Martina Sáblíková.
Při natáčení se na ledě potkala s hokejistou Martinem Nečasem, také rodákem z Vysočiny. Útočník Colorada se nejvíce těší na týmovou soudržnost v rámci jednotného olympijského týmu. „Fungovat jako tým, to je za mě krása sportu. I když jsou na olympiádě samozřejmě také individuální sporty jako ten Martiny. Ale i ona ví, že jezdí za nás, a těším se, až jí všichni budeme fandit,” řekl Martin Nečas.