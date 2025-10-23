Zadavatelé a značky
Pivovar Elektrárna se svým nealko pivem Proovan opět podpoří kampaň Movember

Plzeňský pivovar Elektrárna už čtvrtým rokem pokračuje ve spolupráci s Nadačním fondem Muži proti rakovině, který v České republice realizuje osvětovou kampaň Movember. Nealkoholické pivo Proovan v 500ml plechovkách proto aktuálně zdobí samolepka s nepřehlédnutelným knírkem, symbolem Movemberu. Na konto Nadačního fondu Muži proti rakovině půjde 5 Kč z každého půllitru prodaného v listopadu (včetně čepovaného).

Bezlepkový nealkoholický Proovan patří k nejoblíbenějším pivům ve stálé nabídce pivovaru Elektrárna. „Naše nealkoholické pivo Proovan je inspirované stylem IPA a zachovává si jeho typické vlastnosti. Tedy výrazné chmelové aroma osvěžené nádechem citrusů, tropického ovoce nebo kokosu a vyšší hořkost, která vyvažuje sladkost pocházející z neprokvašeného extraktu,“ upřesňuje sládková pivovaru Lenka Straková. Proovan se samolepkou Movember je možné koupit online na Rohlík.cz,  v Pivotéce v Pivovarském muzeu v Plzni a v Dárkové prodejně na nádvoří Plzeňského Prazdroje.

Globální kampaň Movember se zaměřuje především na prevenci typicky mužských onemocnění, kterými jsou rakovina prostaty a varlat, a také na duševní zdraví a prevenci sebevražd. Movember pomáhá financovat projekty orientované na zdraví mužů po celém světě, které mění způsob, jakým zdravotnictví přistupuje k mužům a jak jim pomáhá.

„Spolupráce s nejrůznějšími subjekty, jakými je například pivovar Elektrárna, jsou pro Movember zcela zásadní. Jednak nám dlouhodobě pomáhají s šířením důležité osvěty o mužských formách rakoviny mezi jejich zaměstnanci a příznivci. A zároveň nenásilnou formou pomáhají ve výběru potřebných finančních prostředků, ze kterých jsme následně schopni financovat naše osvětové programy i pomoc urologickým a uroonkologickým zařízením po celé ČR,“ říká Jirka Hofreitr, koordinátor Nadačního fondu Muži proti rakovině.

