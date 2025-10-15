Pilulka mění tvář i směřování: kompletní transformaci značky s brand identitou provedla agentura Mark BBDO

Online expert na zdraví Pilulka vstupuje do nové éry s kompletní transformací značky. S novou brand identitou od agentury Mark BBDO přichází i odlišný byznysový směr – Pilulka se posouvá z tradiční online lékárny k digitální platformě zaměřené na zdravotní prevenci, personalizovanou péči a dlouhověkost.
Pilulka mění svůj směr a s novou vlastnickou strukturou se transformuje z tradiční online lékárny na komplexní digitální platformu, která propojuje technologie a vědecký přístup. Chce se stát spolehlivým expertem pro všechny, kteří chtějí mít ve zdraví přehled, opírat se o fakta a pečovat o svou dlouhodobou vitalitu. Celou transformaci Pilulky zastřešuje kompletně nová brand identita z dílny agentury Mark BBDO, která reflektuje strategické změny a posouvá značku do modernější a sebevědomější roviny.
S novou identitou cílí Pilulka na lidi, kteří se aktivně zajímají o zdravý životní styl, vyhledávají kvalitní řešení a jsou orientovaní na dlouhodobou vitalitu. Zároveň se Pilulka zaměřuje na ty, kteří sledují moderní technologie, důvěřují vědecky ověřeným přístupům a hledají nástroje, které jim orientaci usnadní a pomohou dělat informovaná rozhodnutí v péči o zdraví.
„Naše nové směřování vychází z dlouhodobého sledování potřeb zákazníků, kteří chtějí rozumět tomu, co a proč užívají, a mít přístup k ověřeným informacím,“ říká Jiří Caudr, CMO Pilulky. „Proto jsme přistoupili nejen k proměně samotné značky, ale i jejího vizuálu – aby jasně vyjadřoval posun Pilulky od online lékárny k moderní zdravotní platformě, která přehledně propojuje technologie, prevenci a kvalitní produkty,“ doplňuje.
Celé směřování Pilulky je postavené na třech pilířích. Součástí nové éry je osobní program Pilulka PRO, který propojuje laboratorní diagnostiku s doporučením doplňků na míru podle výsledků z krve. Pilulka také uvádí systém NutraRating, který přehledně a jednoduše hodnotí kvalitu doplňků stravy. Umožňuje tak uživatelům rychle produkty porovnat a vybrat ty s nejvyšší kvalitou. Novinky doplňuje i vlastní řada suplementů Daily, vyvinutá s důrazem na účinnost, vstřebatelnost a cenovou dostupnost.
Hlavní komunikace nové Pilulky bude směřovat převážně do online prostředí a na sociální sítě, kde bude značka dlouhodobě budovat svou přítomnost.
„Na Pilulce je fascinující odvaha projít kompletní transformací. Změnila se od směřování, přes identitu, logo, barevnost až po komunikační koncept. Pilulka se řídí daty a jejich vizualizace byla inspirací k vytvořené identitě. Naší rolí bylo pomoci přetavit jejich ambici v jasný a srozumitelný příběh, který dokáže odlišit Pilulku na trhu a dlouhodobě posilovat její pozici moderní zdravotní platformy,“ říká Zdeněk Mikeš, CEO Mark BBDO.
Součástí kampaně je série postav ztělesňující různé charaktery a přístupy ke zdraví na základě sledovaných dat. Nové persony značky vystupují v kampaňových videích, která jsou kompletně generovaná umělou inteligencí a pochází z dílny IS Produkce ve spolupráci s Mark BBDO. „Tyto digitální postavy propojují svět technologií a lidskosti a symbolizují posun Pilulky k personalizované, daty řízené péči o zdraví,“ dodává Zdeněk Mikeš.
S novou vizuální identitou bude Pilulka od poloviny října 2025 přítomná na všech komunikačních kanálech, na webu i v mobilní aplikaci.