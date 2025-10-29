Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Palmknihy ve své kampani ukazují, že nejlepší přítel je kniha

„Chtěla po vás někdy kniha umýt nádobí?”, ptá se nový maskot online knihkupectví Palmknihy v aktuální kampani, která vykresluje knihu jako ideálního společníka. Za kreativním konceptem i refreshem vizuální identity stojí YYY agency.

Kreativní koncept „Nejlepší přítel je kniha” vychází z myšlenky – každého z nás někdy naštval nebo otrávil někdo blízký, ale udělá tohle kniha? Ta podle Palmknih maximálně pobaví, dojme nebo pořádně napne. A to z ní dělá toho ideálního společníka. Na cesty, na doma, na cokoliv.

Celou komunikací provází nový maskot Palmo. Vychází z původního loga značky, ale jeho výsledná podoba je stylizovaná a hravější. Spolu s ním přichází i refresh vizuální identity, který přináší pastelové barvy a také nové písmo.

„Prvním cílem bylo vytvořit jasnou a konzistentní identitu, která pomůže efektivněji budovat povědomí o značce a posílit její pozici na knižním trhu. Nového maskota jsme ve spolupráci s YYY vytvořili na základě symbolu dlaně z našeho loga. Stane se průvodcem našich kampaní a Palmknihám dodá nejen větší rozpoznatelnost, ale i hravost,“ vysvětluje Jitka Damková, marketingová manažerka Palmknih.

Cílem kampaně bylo značku nejen zviditelnit, ale také přijít s univerzálním kreativním motivem, který bude použitelný pro veškerou komunikaci Palmknih. „Druhým úkolem bylo zrevidovat veškeré výstupy, aby působily jednotným stylem. Proto jsme hledali originální nápad, který by jednak pomohl značce odlišit se vizuálně od ostatních prodejců knih a zároveň by díky humoru dokázal snadněji proniknout do povědomí lidí,” říká kreativní ředitel YYY agency Miloš Kočí.

Nový komunikační koncept bude v plně míře nasazen v říjnu.  A to nejen na vlastních kanálech e-commerce prodejce knih, ale také v digitálních kampaních a v reklamách na sociálních sítích.

Vizitka kampaně:

  • Klient: Palmknihy, Albatros Media
  • Agentura: YYY agency
  • Kreativní ředitel: Miloš Kočí
  • Head of Art: Lucie Štorková
  • Senior Copywriter: Michaela Žemlová
  • Art Director: Oleksandra Horobiienko
  • Account Manager: Anneli Grusová
  • Strategist: Anastasia Tikhomirova
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-43
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-43
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Marketing ve sportu
Zadavatelé a značky
Konec loga na dresu. Jak se sport stal médiem
Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem

MAM Exkluzivně v časopise

Česká filharmonie při natáčení kampaně v Japonsku
Kreativita a kampaně
Jak Česká filharmonie hraje i na strunu značky
Držitelé ocenění Young Drummers 2025
Kreativita a kampaně
Young Drummers: Jak uspět? Nepodceňte přípravu a buďte jiní
Ansgar Zerfass Univerzita Lipsko
Komunita a lidé
Potřebujeme lidi, kteří rozumějí celku
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ