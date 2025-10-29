Palmknihy ve své kampani ukazují, že nejlepší přítel je kniha

„Chtěla po vás někdy kniha umýt nádobí?”, ptá se nový maskot online knihkupectví Palmknihy v aktuální kampani, která vykresluje knihu jako ideálního společníka. Za kreativním konceptem i refreshem vizuální identity stojí YYY agency.
Kreativní koncept „Nejlepší přítel je kniha” vychází z myšlenky – každého z nás někdy naštval nebo otrávil někdo blízký, ale udělá tohle kniha? Ta podle Palmknih maximálně pobaví, dojme nebo pořádně napne. A to z ní dělá toho ideálního společníka. Na cesty, na doma, na cokoliv.
Celou komunikací provází nový maskot Palmo. Vychází z původního loga značky, ale jeho výsledná podoba je stylizovaná a hravější. Spolu s ním přichází i refresh vizuální identity, který přináší pastelové barvy a také nové písmo.
„Prvním cílem bylo vytvořit jasnou a konzistentní identitu, která pomůže efektivněji budovat povědomí o značce a posílit její pozici na knižním trhu. Nového maskota jsme ve spolupráci s YYY vytvořili na základě symbolu dlaně z našeho loga. Stane se průvodcem našich kampaní a Palmknihám dodá nejen větší rozpoznatelnost, ale i hravost,“ vysvětluje Jitka Damková, marketingová manažerka Palmknih.
Cílem kampaně bylo značku nejen zviditelnit, ale také přijít s univerzálním kreativním motivem, který bude použitelný pro veškerou komunikaci Palmknih. „Druhým úkolem bylo zrevidovat veškeré výstupy, aby působily jednotným stylem. Proto jsme hledali originální nápad, který by jednak pomohl značce odlišit se vizuálně od ostatních prodejců knih a zároveň by díky humoru dokázal snadněji proniknout do povědomí lidí,” říká kreativní ředitel YYY agency Miloš Kočí.
Nový komunikační koncept bude v plně míře nasazen v říjnu. A to nejen na vlastních kanálech e-commerce prodejce knih, ale také v digitálních kampaních a v reklamách na sociálních sítích.
Vizitka kampaně:
- Klient: Palmknihy, Albatros Media
- Agentura: YYY agency
- Kreativní ředitel: Miloš Kočí
- Head of Art: Lucie Štorková
- Senior Copywriter: Michaela Žemlová
- Art Director: Oleksandra Horobiienko
- Account Manager: Anneli Grusová
- Strategist: Anastasia Tikhomirova