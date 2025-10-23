Outbreak nově zastřeší komunikaci značky Amazing Places

Agentura Outbreak nově získala do péče značku Amazing Places, která se za posledních deset let stala synonymem výjimečného ubytování v Česku i zahraničí.
Outbreak pro Amazing Places připravuje dlouhodobý komunikační koncept, který značka nasadí v brand equity kampaních, i v kampaních výkonových. Cílem je posílit pozici značky na trhu prémiového ubytování a růst přímých rezervací.
„Delší dobu jsme hledali dlouhodobého parťáka, který nám pomůže značku systematicky posouvat dál. V Outbreaku jsme našli tým, který přemýšlí strategicky, ale má taky cit a taste, a to je pro Amazing Places klíčové,“ říká Petr Kotík, zakladatel Amazing Places.
Platforma Amazing Places sdružuje stovky vybraných ubytování, od moderních horských chat přes designové statky až po butiky a glampingové resorty.