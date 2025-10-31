Zadavatelé a značky
Otevři si hubu na celý svět, vyzývá registr dárců krvetvorných buněk s agenturou Kaspen

Český registr dárců krvetvorných buněk ve spolupráci s agenturou KASPEN / Jung von Matt přichází s kampaní, která lidem „otevře nejen oči, ale i ústa“. Prvotní odběr se totiž provádí i bezbolestně stěrem ze sliznice tváře. Cílem kampaně je vykřičet to do světa a přivést tak nové dárce.

Každý rok u nás stovky pacientů čekají na svého dárce. A v jejich pohledu se zračí jediná otázka: Najde se někdo, kdo mi dá šanci žít? Nová kampaň „Otevři si hubu na celý svět“ tuto otázku mění ve výzvu. Emotivní a odvážné portréty lidí s otevřenou pusou a vypláznutým jazykem mají ukázat, že cesta k záchraně života může být kratší a jednodušší, než se zdá.

„Stále narážíme na hluboce zakořeněný mýtus, že už jen vstup do registru bolí,“ říká Mgr. Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk. „Ano, vstoupit lze pomocí odběru krve, ale na běžných náborech stačí otevřít ústa, štětičkou si setřít vzorek z vnitřní strany úst a během pár vteřin je hotovo,“ dodává.

„Výzva ‚Otevři si hubu‘ má otevřít téma dárcovství, proto je záměrně nestandardní. V záplavě průměrných kampaní bez emocí jsme chtěli přijít s něčím, co opravdu zaujme a nenechá nikoho chladným,“ vysvětluje Barbora Hájková, výkonná ředitelka KASPEN / Jung von Matt. „Vyplazený jazyk tu není provokací, ale symbolem odvahy mluvit nahlas o věcech, které dávají smysl. A právě díky síle sociálních sítí může tahle výzva obletět svět a oslovit lidi, kteří mohou reálně někomu zachránit život,“ vysvětluje.

Na portrétech kampaně se objevují zpěvák Tomáš Klus, herec Filip Březina a Lukáš Přibyl se svou dcerkou Madlenkou, jejíž emotivní příběh nedávno dojal celé Česko a ukázal sílu dárcovství.

„Hledali jsme silný vizuál, který se lidem vryje do paměti. Jednoduché gesto, které může s pomocí influencerů žít vlastním životem a inspirovat další a přivést tak nové dárce. I proto jsme do tvorby zapojili umělou inteligenci, která nám pomohla dotvořit výraznou vizuální identitu kampaně,“ dodává Richard Svárovský, art director KASPEN / Jung von Matt.

Klíčové fotografie pořídil David Turecký, mediální prostor poskytla skupina Knowlimits. Kampaň vznikla zcela pro bono, protože „tentokrát nejde o zisk, ale o život.“

Vizitka kampaně:

  • Kreativní agentura: KASPEN / Jung von Matt
  • Mediální agentura: Knowlimits
  • Produkce: KASPEN / Jung von Matt
  • Klient: Český registr dárců krvetvorných buněk – Praha
  • Nasazení: 1. 11. – 31. 12. 2025
  • Obor: Veřejně prospěšná kampaň
  • Mediamix: Out-of-home, online, social
  • Creative director: Tomáš Kopečný
  • Executive managing director: Barbora Hájková
  • Copywriter: Viktor Špála
  • Art direction: Richard Svárovský
  • Fotografie: David Turecký
