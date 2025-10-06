Reklama
Nebuď konzerva. McCANN Prague spouští první komunikaci pro Franz Josef Kaiser

McCANN Prague představuje novou komunikaci pro značku gurmánských specialit Franz Josef. Koncept vychází z esence značky „vynikající, výživné & prémiové jídlo podporující lidskou vitalitu“ a inspiruje spotřebitele, aby nesetrvávali v rutině, ale objevovali chuť do života prostřednictvím kvalitního jídla.

Claim „Nebuď konzerva. Vychutnávej život naplno.“ obrací tradiční symbol konzervy naruby a mění jej v impuls k otevřenosti a energii. Císař se představuje v moderním pojetí – jako průvodce, který spojuje klasickou eleganci s lehkostí současného životního stylu.

„Naším cílem bylo přinést koncept, který značku nejen posune do současného kontextu, ale zároveň jí dá vitalitu a energii. Postava Franze Josefa nám umožnila vyprávět příběh, který je sebevědomý, elegantní, ale zároveň odlehčený a hravý,“ říká Jindřich Jinoch, creative director McCANN Prague.

Novinka se objeví v televizi, onlinu, rádiu i na OOH plochách. Díky adaptaci na sedmi trzích střední a jihovýchodní Evropy – v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, Srbsku a Polsku – získává skutečně mezinárodní rozsah.

„Chceme posilovat pozici lídra v prémiovém segmentu potravin a zároveň oslovit i mladší spotřebitele, pro které je kvalita spojená s aktivním životním stylem stále důležitější. Nová komunikace ukazuje, že i značka s tradicí může být moderní, hravá a inspirující,“ dodává Yvona Štěrbová, majitelka společnosti GASTON.

Produkce se opírá o inovativní přístup s využitím umělé inteligence – od vizuálů a motion designu až po hudební složku. Skladba „Echoes of the Danube“, vzniklá přepracováním slavného valčíku Na krásném modrém Dunaji s pomocí AI hudebníka Francesca Albi, se stává novým hudebním brand assetem značky. Mezi výrazné vizuální prvky patří i bullet-time efekt při císařově smeči na basketbalový koš, který dodává příběhu filmový a hravý rozměr. Atmosféru spotů umocňuje také hlas herce Jiřího Dvořáka.

„Mám radost, že se značka s tak silnou tradicí, jako je Franz Josef, nebála vstoupit do světa současného a fresh vizuálního stylu. Společně s Radimem Střelkou jsme přišli s nápadem využít ‚bullet time‘ efekt, který skvěle zapadl do konceptu a dodal spotu výrazný vizuální moment,“ doplňuje režisér Petr Dvořák.

Vizitka kampaně:

Klient: GASTON – Franz Josef Kaiser
Agentura: McCann Prague
Executive Creative Director: Martin Svetlík
Creative Director: Jindřich Jinoch
Senior Art Directors: Tereza Víznerová, Matěj Rybák
Copywriter: Matěj Bozadžiev
Account Director: Martina Kufová
Account Manager: Tereza Kruberová
PR & Communication Manager: Dany Rotkovsky
Strategy Planner: Aleš Vyhlídal
Produkce: Procoma
Producer: Alžběta Šerclová
Executive Producer: Albert Franc
Režie: Petr Dvořák
DOP: Radim Střelka
Kostýmy: Katarína Chválová
Střih: Mingle Film
Sound design: Samuel Jurkovič
Bullet time SFX: Time Busters
Postprodukce: PFX
Photography: Adam Bartas
František Josef II.: Dirk Baier

