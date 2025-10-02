Reklama
Naši Japonci nám rozumějí. Česká filharmonie představuje nový spot k turné po Asii

  Doporučujeme

První český orchestr spustil kampaň k podzimnímu asijskému turné, na které vyráží v polovině října. Jejím středobodem je minutu a půl dlouhý spot v japonštině, složený ze šesti krátkých scén. Každá z nich funguje i jako samostatný třicetisekundový klip, v nichž obyvatelé Tokia a Ósaky hovoří o očekávaném příjezdu orchestru.

Kampaň s nadsázkou připomíná mimořádnou oblibu, které se Česká filharmonie i česká klasická hudba v Japonsku těší už od první návštěvy orchestru v roce 1959. Claim kampaně „Naši Japonci nám rozumějí“ parafrázuje slavný výrok Wolfganga Amadea Mozarta „Mí Pražané mi rozumějí“.

„Spot se objeví v onlinu, na sociálních sítích a v kině, čímž se propojí brand-building na velkém plátně s digitálním performance rozměrem kampaně. Zároveň slouží jako pozvánka ke sledování online reportáže z turné na sociálníchsítích orchestru,“ vysvětluje Jakub Kožíšek, vedoucí marketingu České filharmonie.

Na cestu vyrazí malý obsahový tým (fotograf, videograf, influenceři), který bude klíčové momenty sdílet v reálném čase. Spot vytvořila agentura Narata, režíroval jej Prokop Jelínek.

S poslední kampaní s názvem „Nezapomeňte“ přitom Česká filharmonie slavila mimořádný úspěch. Parafráze na v Česku mimořádně populární film Sám doma nabádala české diváky, aby orchestr podpořili během jeho cesty do Carnegie Hall. Kampaň vzbudila značný ohlas u veřejnosti a sesbírala řadu oborových cen, mimo jiné získala první místo hned ve čtyřech kategoriích ceny Zlatý Středník.

Vizitka kampaně:

  • Agentura: Narata
  • Značka: Česká filharmonie
  • Klient: Česká filharmonie
  • Režisér, producent: Prokop Jelínek
  • Kamera: Tomáš Kotas
  • Produkce: Karolína Brumlová
  • Střih: Filip Malásek
  • Zvuk: Jin Nihira
  • Zvuková postprodukce: David Titěra
  • Kolorista: Jacob McKee
  • AD: Minami Moriyama
  • Kreativní koncept, Account Director: Jakub Kožíšek
  • Scénář: Jakub Kožíšek, Prokop Jelínek
  • Mediamix: Online, Social, Kino/film

