„Naše srdce bije pro zdraví.“ Group Mediterra mění vizuální identitu

Společnost Group Mediterra, provozovatel skupiny nemocnic a klinik v České republice, mění svou vizuální identitu a logo. Změna je součástí širší proměny značky, která navazuje na letošní přejmenování společnosti z VAMED MEDITERRA na Group Mediterra.
Nové logo symbolizující srdce, podle společnosti představuje hodnoty, na kterých Group Mediterra dlouhodobě staví, tedy profesionalitu, lidský přístup, důvěryhodnost a kvalitu péče. „Nové logo není jen grafický prvek. Je symbolem změny, která nám umožňuje rozvíjet se, růst a stát se ještě silnějším partnerem pro naše pacienty i zaměstnance. Naše srdce bije pro zdraví,“ uvedla Petra Plutnarová, ředitelka marketingu a komunikace skupiny Group Mediterra.
Nová symbolika loga propojuje písmena „G a M“ s tvarem srdce. Vyjadřovat má jak moderní přístup k zdravotnictví, tak osobní nasazení odborníků. Barevnost v odstínech jasně modré má zdůrazňovat profesionalitu, stabilitu a důvěru. Stejně tak práce s oblými tvary, které jsou pro oko příjemnější, má evokovat přívětivé prostředí zdravotnických zařízení. Motiv srdce je od prvního momentu spojen s péčí, lidským přístupem a porozuměním.
Na tvorbě nové grafické identity pracovala agentura AMI Digital spolu s grafickým studiem Identity. „Naším cílem bylo vytvořit silnou značku, která bude jednoduchá, ale zároveň výrazná a snadno zapamatovatelná. Zdravotnická zařízení jsou zde především pro pacienty a mají tak na ně působit už od prvního kontaktu, například již při jejich první návštěvě webových stránek. Lidé by měli v nemocnici vnímat, že o ně bude dobře postaráno, proto jsme byli od počátku pro symboliku srdce, které vzbuzuje emoci péče. Obecně se bude téma lidskosti ve zdravotnictví propisovat i dál než jen do loga, zachytí jej i navigační systémy nemocnic a další konkrétní formy identity tak, aby se člověk v kontaktu se značkou cítil opečovávaný,“ doplnila Kateřina Marešová, ředitelka pro kreativní strategie AMI Digital.
Rebranding zdravotnické skupiny není jen kosmetickou úpravou. Aby byla nová vizuální identita skutečně funkční, musí podle společnosti fungovat nejen pro pacienty a personál, ale i pro partnery společnosti. Nový vizuální styl bude postupně zaváděn napříč zařízeními až do února 2026. Od března příštího roku již budou všechny nemocnice a kliniky vystupovat pod jednotnou značkou Group Mediterra.