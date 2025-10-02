Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„Naše srdce bije pro zdraví.“ Group Mediterra mění vizuální identitu

Společnost Group Mediterra, provozovatel skupiny nemocnic a klinik v České republice, mění svou vizuální identitu a logo. Změna je součástí širší proměny značky, která navazuje na letošní přejmenování společnosti z VAMED MEDITERRA na Group Mediterra.

Nové logo symbolizující srdce, podle společnosti představuje hodnoty, na kterých Group Mediterra dlouhodobě staví, tedy profesionalitu, lidský přístup, důvěryhodnost a kvalitu péče. „Nové logo není jen grafický prvek. Je symbolem změny, která nám umožňuje rozvíjet se, růst a stát se ještě silnějším partnerem pro naše pacienty i zaměstnance. Naše srdce bije pro zdraví,“ uvedla Petra Plutnarová, ředitelka marketingu a komunikace skupiny Group Mediterra.

Nová symbolika loga propojuje písmena „G a M“ s tvarem srdce. Vyjadřovat má jak moderní přístup k zdravotnictví, tak osobní nasazení odborníků. Barevnost v odstínech jasně modré má zdůrazňovat profesionalitu, stabilitu a důvěru. Stejně tak práce s oblými tvary, které jsou pro oko příjemnější, má evokovat přívětivé prostředí zdravotnických zařízení. Motiv srdce je od prvního momentu spojen s péčí, lidským přístupem a porozuměním.

Na tvorbě nové grafické identity pracovala agentura AMI Digital spolu s grafickým studiem Identity. „Naším cílem bylo vytvořit silnou značku, která bude jednoduchá, ale zároveň výrazná a snadno zapamatovatelná. Zdravotnická zařízení jsou zde především pro pacienty a mají tak na ně působit už od prvního kontaktu, například již při jejich první návštěvě webových stránek. Lidé by měli v nemocnici vnímat, že o ně bude dobře postaráno, proto jsme byli od počátku pro symboliku srdce, které vzbuzuje emoci péče. Obecně se bude téma lidskosti ve zdravotnictví propisovat i dál než jen do loga, zachytí jej i navigační systémy nemocnic a další konkrétní formy identity tak, aby se člověk v kontaktu se značkou cítil opečovávaný,“ doplnila Kateřina Marešová, ředitelka pro kreativní strategie AMI Digital.

Rebranding zdravotnické skupiny není jen kosmetickou úpravou. Aby byla nová vizuální identita skutečně funkční, musí podle společnosti fungovat nejen pro pacienty a personál, ale i pro partnery společnosti. Nový vizuální styl bude postupně zaváděn napříč zařízeními až do února 2026. Od března příštího roku již budou všechny nemocnice a kliniky vystupovat pod jednotnou značkou Group Mediterra.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-39
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?

MAM Exkluzivně v časopise

ADC Šťouch
Kreativita a kampaně
No Signal Pool Club: offline zóna, která „odpojila, aby propojila“
Richard Bagnall
Média a trh
Metriky, na které PR průmysl spoléhal, nevypovídají o skutečném dopadu
Robert Čásenský
Média a trh
Chceme být platformou pro inteligentní debatu, říká Čásenský
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ