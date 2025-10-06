Reklama
Mumdoo spouští druhý ročník kampaně „Mámy to chtěj taky“ za lepší pracovní podmínky rodičů malých dětí

Platforma Mumdoo startuje druhý ročník úspěšné kampaně „Mámy to chtěj taky“, která upozorňuje na potřebu flexibilních pracovních podmínek pro rodiče malých dětí. Kampaň letos ukazuje, že flexibilita není benefit, ale klíč k udržení talentovaných lidí ve firmách.

„Flexibilita v práci není výdobytek ani benefit, jde o nutnost, bez které se mnozí neobejdou. Zvláště pro rodiče malých dětí je možnost využít nějakou formu flexibility naprosto zásadní, 97 procent z nich si ji přeje,“ říkají zakladatelky Mumdoo Lucie Bášová a Kristýna Cejnarová.

Bez pružných úvazků přichází rodiče malých dětí o kontakt se svou profesí a firmy zase o příležitost udržet si schopné, loajální a motivované lidi. „Zavádění flexibility nemusí být složité, pokud je postavené na důvěře, jasných pravidlech a otevřené komunikaci,” říká Simona Zálešáková, specialist diversity a inkluze z ČSOB.

Velké změny se nedějí přes noc. Každá firma, stejně jako každá rodina, si to potřebuje nastavit podle sebe. Flexibilita může vypadat jako zkrácený úvazek, více práce z domova nebo jen posunutý začátek směny. Jde o hledání funkčního kompromisu, řešení, které je chytré, udržitelné a smysluplné. To že to není jen o volnosti ví Radana Hartošová, HR manažerka z firmy RSM. „Je to o vzájemné důvěře a odpovědnosti. V RSM vycházíme vstříc a dáváme kolegům prostor pracovat tak, jak jim to vyhovuje a zároveň věříme, že s tím přichází i odpovědnost. Když funguje důvěra na obou stranách, funguje i spolupráce,” říká.

Jako konkurenční výhodu vidí flexibilitu Simona Sochrova, HR Director Rohlik.cz. „Firmy, které flexibilitu zavedou, získají také spokojenější zaměstnance,” tvrdí. S tím souhlasí i Barbora Přikrylová, HR manažerka pro nábor z Dr.Max. „Když dáte lidem prostor, odmění vás svou loajalitou a efektivitou. Flexibilita není slabost, ale strategická výhoda, která často pomáhá budovat silnější a spokojenější týmy,” domnívá se Přikrylová.

Příběhy čtyř letošních hybatelek, které jsou tváří kampaně, ukazují různé podoby flexibility. Osobní bankéřka Tereza z ČSOB, manažerka Natálie z RSM, mzdová účetní Jana z Rohlik.cz a lékární asistentka Petra z Dr.Max.

Kampaň běží online i offline. Velkoformátové vizuály budou vidět od 5. října, doplní je sociální sítě, PR aktivity a digitální reklama. Všechny příběhy a pohledy partnerů najdou zájemci na mamytochtejtaky.cz, včetně samostatných stránek ČSOB, RSM, Rohlik.cz a Dr.Max s jejich vzorovým přístupem k flexibilitě. Kreativu stejně jako v loňském roce navrhla agentura DDB PRAGUE, PR podporu zajišťuje SHRTCUT, outdoor si pod křídla vzala Nadace BigBoard. Za první ročník kampaně získalo Mumdoo ocenění v rámci soutěže Česká cena za PR, také získala cenu Zlatý středník za rok 2025 a byla zařazena do výběru Vogue Leaders Nejvlivnější ženy roku 2025 v kategorii Společenský projekt roku.

Kampaň reaguje na letošní změny v zákoníku práce a zároveň poukazuje na stále přetrvávající zdrženlivost firem při zavádění flexibilních pracovních modelů. Mumdoo kampaní znovu otevírá společenské téma a zdůrazňuje, že pružné formy zaměstnání jsou klíčové nejen pro to, aby rodiče mohli zůstat aktivní na pracovním trhu, ale i pro celkové posílení české ekonomiky. Kampaň je částečně spolufinancovaná z grantu Erasmus+ od Evropské unie.

Tisková zpráva

