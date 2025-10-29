Levi’s® a Barbour představují společnou kolekci. Podpoří ji kampaň oslavující dědictví a řemeslné umění

Dva titáni funkčního oblečení, značka Levi’s® a britská legenda Barbour, se spojili v transatlantické spolupráci, která ctí více než 170 let společného dědictví, řemeslného zpracování a dobrodružství. V kampani, která kolekci představuje, dávají prostor autentických řemeslníkům, kteří vystupují v roli modelů.
Kolekce Levi’s® x Barbour obsahuje limitovanou edici bund, oblečení a doplňků, které v sobě podle značek spojují funkčnost, odolnost a nadčasový styl. Každý kus má vzdávat hold kořenům pracovního oblečení a řemeslnému zpracování, které definovalo obě značky po generace.
Kampaň, která kolekci provází, oslavuje skutečné mistrovství: tiché odhodlání, které se skrývá za každým stehem, nýtem a švem. Stojí za ní fotograf a režisér Tbone Fletcher a stylista Tirino Yspol. Ve video spotech a na fotografiích dostávají prostor autentičtí řemeslníci, kteří vystupují v roli modelů. Mezi vybranými tvůrci jsou Shivas Howard Brown, zakladatel společnosti Friendly Pressure, která vyrábí reproduktory a zvukové systémy na míru, keramický designér Lev Rosenbush, výrobce nábytku Andu Masebo a šperkařka Ellie Mercer.
Kolekce Levi’s® x Barbour bude celosvětově uvedena na trh 30. října a bude k dispozici ke koupi na Levi.com, v aplikaci Levi’s®.