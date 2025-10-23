Kulina si v novém spotu od Somebody&Somebody posvítila na kvalitu

Agentura Somebody&Somebody představuje nový online spot pro český e-shop Kulina.cz, který patří mezi přední prodejce prémiového vybavení do kuchyně a domácnosti. Spot s ústředním sloganem „Posvítili jsme si na kvalitu“ má ukázat, že v Kulině není nic náhodné.
Hlavním motivem spotu je kuchařská čepice, nový brand symbol značky Kulina, která se proměňuje ve světlo. To si doslova „posvítí“ na široký sortiment e-shopu, od kuchyňských nožů, pánví až po spotřebiče. Kampaň záměrně pracuje s opakovaným použitím slova Kulina. Reaguje tak na výsledky průzkumu, dle kterého nemá značka v Česku příliš vysokou znalost. Hlavním cílem kampaně je proto posílit povědomí o značce a zvýšit její salienci.
„Kulina je přesně ten typ klienta, se kterým je radost spolupracovat – otevřená dialogu, strategicky uvažující a s chutí zkoušet nové věci. Jsme rádi, že jsme mohli ukázat, že i s menším rozpočtem lze vytvořit krásnou, výraznou kampaň pro prémiový segment,“ říká Radovan Andrej Grežo, Managing & Creative Director Somebody&Somebody.
„Po letech, kdy jsme se soustředili hlavně na výkon a růst e-shopu, jsme cítili, že nastal čas více pracovat se značkou samotnou,“ uvádí Pavlína Fojtíková, Marketing manažerka značky. „Před kampaní jsme prošli důkladným strategickým procesem i redesignem, který postupně zavádíme: mimo jiné jsme značku přebarvili do modré a uvedli nový brand symbol. Spot tak symbolicky otevírá novou kapitolu komunikace Kuliny,“ dodává Blanka Dvořáková, Marketing manažerka.
Spot je nasazen v online prostředí během podzimu 2025, doplňují ho také OOH formáty nasazené v Praze.
Vizitka kampaně:
- Značka: Kulina
- Agentura: Somebody&Somebody
- Klient: Antonín Štětina, Blanka Dvořáková, Pavlína Fojtíková
- Kreativní ředitel: Radovan Andrej Grežo
- Copywriter: Eva Došková
- Art director: Tomáš Želiska
- Account director: Barbora Costa
- Produkce: BS22
- Zvuk: BaseTraxx