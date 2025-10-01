KitKat a Subscribe spouští podzimní vlnu kampaně Dej si pauzu

Značka KitKat společně s agenturou Subscribe představuje další fázi kampaně Dej si pauzu. Aktivita navazuje na jarní úspěch a znovu otevírá téma kvalitního odpočinku v digitálně přesyceném světě.
Jarní část kampaně ukázala, že odpojit se od sítí a věnovat čas sobě či blízkým je téma, které rezonuje napříč generacemi. Do projektu se zapojili tvůrci z Česka i Slovenska, kteří si vyhradili několik dní na „digitální pauzu“ a následně se svými komunitami sdíleli zážitky ze skutečného života. Díky tomu kampaň přinesla silné organické pokrytí – desítky influencerů ji podpořily i na svých kanálech a výsledná videa a příběhy měly milionové dosahy.
Podzimní část odstartovala 16. září a přináší sérii tří klipů, které vznikly ve studiu Pokrok. Hlavními ambasadory a tedy i protagonisty příběhu jsou David Vácha, dvojice Jan Macák (MenT) a Justýna Zedníková a také snoubenci Kristína Viglaská a Michal Trabalík (trabomeykr).
„Kvalitní pauza pro mě znamená úplně zpomalit. Tedy vypnout notifikace, nebýt chvíli dostupný a dovolit si nic neřešit. Je to věc, kterou se učím i já sám a myslím, že to občas potřebuje každý z nás,“ říká tvůrce David Vácha.
Součástí kampaně je rozsáhlá spolupráce s influencery, ale také spotřebitelská soutěž Roční pauza, která probíhá od 1. září do 30. listopadu. Při koupi tří produktů KitKat se mohou spotřebitelé zapojit do losování o ceny. Hlavní výhrou je roční pauza v hodnotě 500 000 Kč, která jednomu výherci umožní na čas vypnout a věnovat se jen sobě. Dalších 26 výherců získá týdenní pauzu v hodnotě 15 000 Kč.
Influencer marketing jako klíčová součást kampaně
Kromě ambasadorů podporuje soutěž a celé poselství kampaně i dalších 16 tvůrců, kteří o soutěži kreativně informují ve stories. Nechybí mezi nimi například Veronica Biasiol, Cynthia Tóthová, Aleš Kněžínek (Freeze), Tomáš Šedivý (Mr. TomCat), Pavel Mikeš (Herdyn), Matěj Pokorný (Pokeccc), Petr Jirák (Xnapy), Klaudia Maniak (Just Claudy) nebo Michal Straka (Ego).
Kampaň staví především na digitálním prostředí a uživatelé na ni mohou narazit na platformách Instagram, Facebook, YouTube a TikTok. Hlavní reklamní formáty běží od 3. září na online kanálech značky a potrvají do konce listopadu. „Chceme ukázat, že pauza není luxus, ale každodenní potřeba. Někdo ji najde ve sportu, jiný si pustí hudbu nebo stráví společný čas s kamarády či rodinou. Ať už má pauza jakoukoliv podobu, KitKat se snaží ukázat její důležitost,“ vysvětluje Vojtěch Kubricht, marketingový manažer značky KitKat pro střední a východní Evropu.
„Zároveň jsme chtěli dát prostor tvůrcům, aby si pauzu vyložili po svém, a přesně tak ji komunikovali svým komunitám. Právě jejich osobní interpretace dělají kampaň autentickou a blízkou pro jejich sledující,“ dodává Nella Grygarová, Key Talent & Client manager, Subscribe.