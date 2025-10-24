„Když potřebujete jednat rychle.“ Vtipný reakční marketing těží z krádeže v Louvru

Německá rodinná společnost Böcker byla nevědomky součástí nedávné krádeže v Louvru. Lupiči totiž použili vysokozdvižnou plošinu z její produkce. Společnost ale neváhala a událost obrátila v pozitivum se slovy „Když potřebujete jednat rychle“.
Společnost Böcker se sídlem ve Werne tento týden zveřejnila příspěvek na sociálních sítích s nyní již slavným obrázkem svého nábytkového žebříku, který sahá až k balkonu před Galerií Apolla. „Když potřebujete jednat rychle,“ zní nápis pod obrázkem. „Böcker Agilo přepraví vaše poklady o hmotnosti až 400 kg rychlostí 42 m/min – tiše jako šepot.“
Humorná reklama reaguje na nedělní vloupání nejspíše zkušené skupiny lupičů, která ve francouzské galerii ukradla devět šperků z Napoleonovy kolekce. Například náhrdelník, diadém či brož. Vyčíslení odcizených klenotů vychází na 88 milionů eur. Z místa činu pak skupina utekla po mechanickém žebříku.
Ve středu generální ředitel společnosti Alexander Böcker v rozhovoru pro agenturu AFP řekl, že když bylo jasné, že při loupeži nebyl nikdo zraněn, použili „trochu humoru“, aby upoutali pozornost na rodinný podnik.
„Tento zločin je samozřejmě naprosto zavrženíhodný, to je nám zcela jasné,“ řekl Böcker a dodal, že pro ně tato situace představovala možnost využít nejslavnější a nejnavštěvovanější muzeum na světě k tomu, aby na svou společnost „trochu upozornili“.
Reakce na novou kampaň Böckera byly podle BBC pozitivní. Na sociálních sítích se objevily komentáře jako „marketingový génius“ a „výborné, to je německá kvalita“. „Vaše sdělení je korunováno,“ vtipkoval jeden z komentujících.
Böcker řekl agentuře AFP, že zařízení své společnosti poznal z novinových zpráv a uvedl, že stroj byl prodán „před několika lety francouzskému zákazníkovi, který tento typ zařízení pronajímá v Paříži a okolí“.