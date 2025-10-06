Reklama
Kampaň v pražském metru poutá na úschovny OX Point

Provozovatel sítě chytrých zásilkových boxů a úschoven OX Point v kampani v pražském metru cílí na Pražany i turisty. Účelem je přesvědčit o vhodnosti úschovy zavazadel v chytrých boxech OX Point.

OX Point v poslední době posiluje marketingové aktivity. Důkazem toho je i nedávné spuštění nového webu společnosti, nyní přichází i s novou kampaní. „Zpřístupnili jsme službu krátkodobé i dlouhodobé úschovy do více než 50 našich veřejných boxů po Praze. Kromě klasických zásilkových služeb nyní umožňují i úschovu zavazadel, nebo jejich předávání mezi dvěma osobami,“ říká provozní ředitel OX Point Vladislav Král a dodává, že kampaň proto necílí pouze na Čechy.

Hlavním sloganem kampaně je: „Úschovny jsou pro všechny, ať jsi odkudkoliv.“ A k tomu se na reklamních nosičích střídají mimozemšťan, domorodý Maor se zarputilým výrazem podobným novozélandským ragbistům, dívka v moravském kroji či klokan s batohem.

„Naše úschovna na Hlavním nádraží dlouhodobě skvěle uspokojuje náročné potřeby zejména zahraničních turistů. Máme i další klasické bezobslužné úschovny např. v Praze nedaleko Florence, u holešovického nádraží nebo v Mánesově ulici. Nyní ale je síť naprosto komplexní díky tomu, že jsme úschovny zavedli i do dalších více než 50 boxů v Praze. Všem turistům se tak může výrazně ulevit při poznávání krásné české metropole,“ dodává Král z OX Pointu s tím, že reklamní kampaň běží od poloviny září.

