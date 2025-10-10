Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Kámen v nákupu? Nejde o náhodu. Rohlík.cz a Hedepy dnes upozorňují na téma duševního zdraví

V nákupech, které 10. října dorazí z Rohlík.cz, najdou zákazníci něco nečekaného: obyčejný kámen. Na první pohled zvláštní gesto má jasné poselství. Spolupráce online supermarketu Rohlík.cz a psychoterapeutické platformy Hedepy symbolicky upozorňuje na psychickou tíhu, kterou si lidé nesou v sobě, když nemluví o svých potížích, a nabádá k odvaze vyhledat odbornou pomoc v péči o duševní zdraví.

Když se někomu svěříme, spadne nám kámen ze srdce. To je hlavní myšlenka kampaně Rohlík.cz a psychoterapeutické platformy Hedepy u příležitosti Světového dne duševního zdraví 10. října. Během jednodenní akce dostanou tisíce zákazníků online supermarketu Rohlík.cz ke svému nákupu kámen symbolizující psychickou tíhu, zabalený v látkové tašce s QR kódem směřujícím na speciální webovou stránku s dalšími informacemi o duševním zdraví a praktickými tipy.

„Touto kampaní chceme upozornit na tíhu, kterou si mnoho lidí nosí uvnitř, ale často o ní nemluví ze strachu z nepochopení, odsouzení nebo třeba i proto, že zkrátka nemají s kým. Terapie není poslední záchrana, ale bezpečný prostor, kde můžete otevřeně mluvit i o věcech, se kterými se často nesvěříte ani svým blízkým. Pomáhá zvládat stres, zorientovat se ve svých pocitech a lépe rozumět sobě i svému okolí,“ vysvětluje Roman Zámečník, COO a spoluzakladatel online psychoterapeutické platformy Hedepy.

Podle nedávného průzkumu Nadačního fondu Psyres a agentury Simply5 se 47 procent Čechů v minulosti potýkalo s potřebou aktivně pečovat o své duševní zdraví, většina z nich se ale stále bojí o problémech mluvit, a to z obav ze stigmatizace. Data Hedepy však ukazují, že mluvit o problémech s odborníkem se vyplatí. V některých případech úlevu přinese již první sezení, jindy je potřeba absolvovat sezení pravidelně. Přes 80 procent lidí po pěti sezeních s terapeutem cítí psychické zlepšení. Nejčastějšími tématy, se kterými lidé terapeuty vyhledávají, jsou deprese, úzkosti, stres a vztahy.

„Duševní zdraví je pro nás stejně důležité jako to fyzické. Pro spoustu lidí může být téma stále tabu, ale snažíme se být maximálně flexibilní a s jednotlivci, kteří nějaké problémy řeší, najít vhodné řešení, jak jim například po pracovní stránce ulevit, aby se mohli soustředit na svou psychickou pohodu. Proto vnímáme spojení s Hedepy jako přirozené a jsme rádi, že jsme se na kampani mohli podílet, protože jako online supermarket máme možnost téma dostat k široké veřejnosti,“ říká Zdeněk Linc, Marketing VP pro společnost Rohlík.

Do kampaně se zapojilo také několik influencerů, kteří dnes na svých profilech na sociálních sítích sdílejí doručené nákupy s netradičním obsahem. Běžný obsah tak nese hlubší sdělení, a to, že mluvit o duševním zdraví pomáhá a není slabost, ale projev odvahy.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ