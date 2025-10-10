Kámen v nákupu? Nejde o náhodu. Rohlík.cz a Hedepy dnes upozorňují na téma duševního zdraví

V nákupech, které 10. října dorazí z Rohlík.cz, najdou zákazníci něco nečekaného: obyčejný kámen. Na první pohled zvláštní gesto má jasné poselství. Spolupráce online supermarketu Rohlík.cz a psychoterapeutické platformy Hedepy symbolicky upozorňuje na psychickou tíhu, kterou si lidé nesou v sobě, když nemluví o svých potížích, a nabádá k odvaze vyhledat odbornou pomoc v péči o duševní zdraví.
Když se někomu svěříme, spadne nám kámen ze srdce. To je hlavní myšlenka kampaně Rohlík.cz a psychoterapeutické platformy Hedepy u příležitosti Světového dne duševního zdraví 10. října. Během jednodenní akce dostanou tisíce zákazníků online supermarketu Rohlík.cz ke svému nákupu kámen symbolizující psychickou tíhu, zabalený v látkové tašce s QR kódem směřujícím na speciální webovou stránku s dalšími informacemi o duševním zdraví a praktickými tipy.
„Touto kampaní chceme upozornit na tíhu, kterou si mnoho lidí nosí uvnitř, ale často o ní nemluví ze strachu z nepochopení, odsouzení nebo třeba i proto, že zkrátka nemají s kým. Terapie není poslední záchrana, ale bezpečný prostor, kde můžete otevřeně mluvit i o věcech, se kterými se často nesvěříte ani svým blízkým. Pomáhá zvládat stres, zorientovat se ve svých pocitech a lépe rozumět sobě i svému okolí,“ vysvětluje Roman Zámečník, COO a spoluzakladatel online psychoterapeutické platformy Hedepy.
Podle nedávného průzkumu Nadačního fondu Psyres a agentury Simply5 se 47 procent Čechů v minulosti potýkalo s potřebou aktivně pečovat o své duševní zdraví, většina z nich se ale stále bojí o problémech mluvit, a to z obav ze stigmatizace. Data Hedepy však ukazují, že mluvit o problémech s odborníkem se vyplatí. V některých případech úlevu přinese již první sezení, jindy je potřeba absolvovat sezení pravidelně. Přes 80 procent lidí po pěti sezeních s terapeutem cítí psychické zlepšení. Nejčastějšími tématy, se kterými lidé terapeuty vyhledávají, jsou deprese, úzkosti, stres a vztahy.
„Duševní zdraví je pro nás stejně důležité jako to fyzické. Pro spoustu lidí může být téma stále tabu, ale snažíme se být maximálně flexibilní a s jednotlivci, kteří nějaké problémy řeší, najít vhodné řešení, jak jim například po pracovní stránce ulevit, aby se mohli soustředit na svou psychickou pohodu. Proto vnímáme spojení s Hedepy jako přirozené a jsme rádi, že jsme se na kampani mohli podílet, protože jako online supermarket máme možnost téma dostat k široké veřejnosti,“ říká Zdeněk Linc, Marketing VP pro společnost Rohlík.
Do kampaně se zapojilo také několik influencerů, kteří dnes na svých profilech na sociálních sítích sdílejí doručené nákupy s netradičním obsahem. Běžný obsah tak nese hlubší sdělení, a to, že mluvit o duševním zdraví pomáhá a není slabost, ale projev odvahy.