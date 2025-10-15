„Jsou to mazlíčci, ne vysavače.“ Electrolux a Laika spouštějí kampaň na podporu domácích mazlíčků

Na Mezinárodní den domácích mazlíčků oznámily společnosti Electrolux Andina a Laika partnerství, které má za cíl podpořit zdraví a pohodu zvířecích společníků. Společně představily kampaň s názvem „Jsou to domácí mazlíčci, ne vysavače“, která upozorňuje na rizika, kterým mohou domácí mazlíčci čelit, pokud je necháme „luxovat“ místo vysavačů.
Pod heslem „Vysajme jejich zvědavost“ kampaň nabádá majitele, aby svým mazlíčkům zajistili bezpečnější prostředí a dbali na čistotu domova pomocí účinných a šetrných řešení. Electrolux tak potvrzuje svůj závazek zjednodušovat život v domácnostech prostřednictvím spolehlivých technologií, zatímco Laika posiluje své zaměření na zdraví, komfort a pohodu domácích mazlíčků.
Kampaň vznikla ve spolupráci s reklamní agenturou Mass Digital a byla spuštěna v Argentině, Kolumbii a Peru v říjnu 2025. Jde o 360° kampaň, která kombinuje obsahový marketing a digitální média v oblastech elektroniky, domácích spotřebičů a péče o domácí mazlíčky.
Vizitka kampaně:
- Reklamní agentura: Mass Digital
- Produkční společnost: Yeti
- ECD: David Patiño
- Kreativní ředitelé: Ana Escobar, Jorge Botia
- Copywriteři: Nathalia Alzate, Andrea Almario
- Art Director: Santiago Ramos
- Account Director: Felipe Polo
- Account Executive: Lorena Gualdrón
- Klienti: Yaya Ramirez, Luisa López