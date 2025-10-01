Reklama
Jak přimět Česko k boji s tichou epidemií 

Auto Dr. Max

© Dr. Max

  Advertorial

Síť lékáren Dr. Max s agenturou Dentsu vytvořily projekt, jehož úspěch se měří nejdůležitější metrikou – počtem zachráněných příběhů.

Česko čelí epidemii, která není na první pohled vidět – podle statistik se více než 200 tisíc lidí potýká s diabetem 2. typu, aniž by o tom věděli. Navíc Češi často vnímají diabetes jako „nemoc starých lidí“ nebo něco, co si „někdo způsobil sám“. Tato stigmatizace přitom zastiňuje fakt, že druhý typ diabetu může postihnout kohokoli. Nemoc se přitom často rozvine bez zjevných příznaků a její následky mohou být fatální.

Síť lékáren Dr.Max se proto rozhodla zahájit ambiciózní osvětovou kampaň, která měla nejen varovat veřejnost před tímto faktem, ale především lidi aktivně zapojit do preventivního orientačního měření. Kampaň „Dia Tour: Boj s tichou epidemií“ spojila tradiční média, influencery i edukativní akce v regionech a ukázala, že značka z farmaceutického segmentu může být důležitým hybatelem v oblasti veřejného zdraví – pokud dokáže mluvit jasně, empaticky a konzistentně.

Kampaň beze strachu

Protože problém přehlížení hrozby diabetu si zasluhuje skutečně aktivní přístup, nejen edukační aktivity, zadáním Dr.Max bylo: zvýšit povědomí o rizicích diabetu 2. typu, nabídnout veřejnosti reálnou možnost se orientačně otestovat přímo v lékárně nebo v mobilní testovací jednotce, a přitom všem nevytvářet v lidech strach, ale pozitivní atmosféru bez obav jít se změřit.

Hlavní linka „boje s tichou epidemií“ byla postavená na tom, že diabetes nemusí bolet – ale o to nebezpečnější je jeho přehlížení. Jednoduchý slogan kampaně „Otestujte se. Je to lepší než nevědět“ kombinoval prevenci s výzvou k akci a zafungoval napříč kanály i cílovými skupinami.

Kampaň v číslech:

  • 34 236 testů glykemie se provedlo v rámci Dia Tour
  • 3 500 000 osob byl celkový mediální zásah kampaně
  • 70 měst v Česku navštívila Dia Tour společnosti Dr. Max

Pomohlo sdílení příběhů

Klíčovou výzvou bylo nejprve přenést komplexní zdravotnické téma do jazyka, který bude široce srozumitelný, empatický a zároveň akční. „Věděli jsme, že chceme upozornit na něco závažného – ale ne vyděsit. Zvolili jsme přístup, který je informativní, lidský a lidi podpoří, aby jednali, nechali se otestovat a zjistili svůj skutečný zdravotní stav dříve, než bude pozdě,“ říká Milan Černík z agentury Dentsu a dodává: „Vzhledem k cílové skupině jsme zvolili tradičnější mediatypy, které se v této kampani výborně osvědčily.“

Důležité pro úspěch kampaně nebylo ale jen využití jednoduchého sdělení a pochopitelného jazyka, ale také osobní zkušenosti a kontakt s lidmi v terénu.

Základem kampaně se tak stala mobilní testovací tour, která objížděla města napříč republikou a nabízela bezplatné orientační samotestování glykemie v přívětivém prostředí. V každém městě probíhaly i lokální aktivity, které pomáhaly lákat kolemjdoucí – od osobních příběhů až po edukaci odborníky přímo na místě.

Současně běžela silná digitální a mediální podpora: tematické články v médiích, videa, zapojili se influenceři, kteří upozorňovali na problematiku i možnosti testování. Ambasadorem se stal zpěvák Petr Kutheil, který sdílel svůj osobní příběh s diabetem a zároveň demonstroval, jak celé asistované samovyšetření v mobilní jednotce reálně probíhá.

Témata s reálným dopadem

Digitální a PR část kampaně přinesla téměř milionový mediální zásah, vysoký „engagement rate“ napříč platformami a silnou odezvu ve zdravotnických i mainstreamových médiích.

Zmínky o kampani se objevily v online i tištěných titulech s vysokým zásahem (Blesk, Aha!, Právo, Novinky.cz, iDNES.cz nebo Zdravotnický deník) a byly součástí reportáží také v regionálních televizích (např. TV Polar, TV ZAK nebo TV Morava).

Z pohledu influencerů kampaň vygenerovala nadprůměrnou míru interakcí, přičemž nejsilněji zarezonovala sdílená zkušenost s testováním nebo reálné příběhy.

I když mediální zásah více než splnil očekávání, důležitější byl reálný dopad na chování lidí. A to se kampani podařilo – doručila výsledky, které mají jasný a přímý společenský význam. V průběhu kampaně bylo provedeno více než 30 tisíc bezplatných testů glykemie – a mnoho z nich odhalilo hodnoty, které vedly ke konzultaci s lékařem.

Publikum ocenilo, že značka jako Dr. Max se věnuje tématům s reálným dopadem, nikoliv pouze reklamním sdělením.

„To, že lidé opravdu přišli, nechali se otestovat a následně řešili výsledky s lékařem, je pro nás tím největším potvrzením, že naše úsilí mělo smysl – ukazuje to, že když značka jako Dr. Max využije svou rozsáhlou síť nejen pro marketing, ale i pro skutečnou pomoc, může reálně zlepšit kvalitu života lidí. Zdraví obyvatel je pro nás opravdu priorita, a právě proto chceme být tím, kdo jim zdravotní péči přináší blíž – dostupně, srozumitelně a s opravdovým zájmem,“ uzavírá Mgr. Karolína Vyčichlová, brand manažerka privátních značek ze společnosti Dr. Max.

Picture of Milan Černík, dentsu

Milan Černík, dentsu

