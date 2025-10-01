Reklama
Guinness cílí na fotbalové fanoušky Premiere League kampaní „Lovely Day for a Guinness“

Se startem nové sezóny britské fotbalové soutěže Premier League spustil Guinness svou dosud největší globální kampaň, která oslavuje fotbalové fanoušky ze všech dvaceti klubů nejsledovanější ligy světa. Již podruhé se irský stout stal oficiálním pivem soutěže, letos navíc jako partner hned tří slavných fotbalových klubů.

Pivovary Staropramen, distributor značky Guinness v Česku, u této příležitosti ve spolupráci s Canal+ pro fanoušky irského piva a fotbalu připravily přenos některých zápasů v kinech.

Hlavním mottem kampaně se stalo heslo „Lovely Day for a Guinness“. Podle značky má symbolizovat lásku a oddanost, která propojuje fanouškovské komunity po celém světě. Kampaň by tak měla rezonovat s fanoušky nejen v domácí Velké Británii, ale „kdekoliv, kde srdce fanoušků bijí pro jejich oblíbený tým“.

Kampaň se skládá ze série krátkých filmů zachycujících skutečné fanoušky Premier League – od bytových DJů s výhledem na stadiony přes předzápasové rituály v hospodách až po kreativní nail art a domácí sledování s přáteli. Každý film doprovází skladba „All My Friends“ od producenta elektronické hudby a fanouška Evertonu Barryho Can’t Swim.

Ve své první sezóně jako Oficiální pivo Premier League dosáhl Guinness dvouciferného růstu prodeje globálně a aktivoval partnerství v osmdesáti zemích. Ve Velké Británii se stal pivem číslo jedna při fotbalových událostech.

Tuto sezónu značka posílila své fotbalové angažmá novými partnerstvími s Arsenalem, Aston Villou a Newcastle United, čímž rozšířila svůj dosah k mezinárodním fanouškovským komunitám.

„Ani čeští fanoušci piva Guinness a Premier League nepřijdou zkrátka. Guinness pro ně ve spolupráci s Canal+ připravil přenosy některých zápasů ve vybraných kinech. Ten první mezi Arsenalem a Manchesterem City se uskutečnil 21. září v brněnském kině Cinema City. Hned 19. října se poté dočkají fanoušci v Praze šlágru mezi Liverpoolem a Manchesterem United v Cinema city OC Chodov,” říká Matěj Pumpr, Brand Manager značky Guinness, Pivovary Staropramen.

Na říjnové promítání zápasu mezi Liverpoolem a Manchesterem United si budou fanoušci moci naživo prohlédnout originální trofej pro vítěze Premier League. Bude vystavena ve foyer Cinema City Chodov. Součástí programu bude i talkshow Jaromíra Bosáka s českými fotbalovými legendami Karlem Poborským, Vladimírem Šmicerem a Milanem Barošem. Zážitek pak podpoří na místě čepovaný Guinness.

Guinness jako Oficiální partner odpovědné konzumace Premier League propaguje také svou nealkoholickou variantu Guinness 0.0, která zaznamenala významný růst. V Česku, kde nealkoholické pivo tvoří už přes čtyři procenta celkové konzumace, Pivovary Staropramen uvedly Guinness 0.0 na trh vloni na podzim.

