Google ve spolupráci s českými YouTube tvůrci propaguje na sociálních sítích svého AI asistenta Gemini

Google spustil v Česku kampaň zaměřenou na generaci Z a studenty, v níž chce ukázat každodenní užitečnost svého AI asistenta Gemini na autentických příkladech ze života místních YouTube tvůrců. Jedná se o první podobnou kampaň Googlu ve střední a východní Evropě.

Kampaň je složená ze série osmi dlouhých videí od jmen českého a slovenského YouTube jako je Anna Šulc, Bé Hà, česká Fortnite hvězda Alkan, fitness influencer Lišák nebo slovenští tvůrci StudioMoon a Selassie. Ukazuje, jak tito tvůrci aplikaci Gemini používají ve svém běžném životě. Google na kampani spolupracuje s agenturou Socialpark.

Gemini je mobilní i počítačová aplikace, která umožňuje komunikovat přímo s nejnovější generativní AI od Googlu. Aplikace je postavená na těch nejvýkonnějších velkých jazykových AI modelech, díky čemuž dokáže generovat obrázky, videa a texty, pomoci s hloubkovými rešeršemi nebo studiem. S Gemini lze také sdílet kameru telefonu a přirozeně tak debatovat s AI o tom, co jejím prostřednictvím vidíte.

Influencerská kampaň se zaměřuje na zvýšení povědomí o  AI asistentovi mezi generací Z. Google proto zvolil formu autentických videí, v nichž tvůrci využívají Gemini k řešení každodenních činností ve svém běžném životě. Výhody asistenta tak zprostředkují cílové skupině jejich vlastním jazykem. Ve videích diváci uvidí lifestylové a beauty vloggerky Annu Šulc a Bé Hà, gamera Alkana, tvůrce Mich Sako zaměřeného na fotbalový obsah, fitness influencera Lišáka nebo tech influencera Geekboye.

„Pokud chceme generaci Z představit AI nástroje, musíme k ní mluvit jejím jazykem a myslet trochu mimo zaběhnuté konvence. S Googlem jsme se proto rozhodli pro cestu, která je pro cílovou skupinu, která hledá smysluplná řešení pro každodenní výzvy, autentická a relevantní,” uvádí Jiří Král, spoluzakladatel agentury Socialpark.

