Gólman jako osamělý bojovník. PlayStation promuje herní novinku Ghost of Yōtei skrze hokejovou masku

Na herní konzole PlayStation 5 dorazila v minulých dnech očekávaná novinka Ghost of Yōtei. Klíčovým motivem lokální kampaně se stala maska hlavní hrdinky. Její design se objevil také ve sledovaném utkání hokejové extraligy na hlavě karlovarského brankáře Dominika Frodla. Kampaň připravil Konektor.

V pátek 3. října chytal gólman HC Energie Karlovy Vary proti Pardubicím v originální masce vytvořené speciálně pro toto utkání. Inspirací byla ikonická maska hrdinky Acu z herní novinky Ghost of Yōtei, která šla ve stejném týdnu do prodeje.

Frodlova gólmanská helma je ozdobena, kromě repliky masky hlavní hrdinky Acu, také logem hry a zlatými ginkgo lístky, které jsou jedním z hlavních symbolů hry. V té hlavní hrdinka cestuje krajinou severního Japonska na přelomu 16. a 17. století a pátrá po těch, kteří před mnoha lety pobili její rodinu.

„Acu je osamělou hrdinkou čelící řadě nepřátel, výzev a protivenství. Hokejoví gólmani jsou mnohdy v podobném postavení. Musí prokázat svůj um, charakter a odvahu v situaci, ve které jako poslední a sami v brankovišti čelí útoku svého soupeře. Proto jsme takovou paralelu využili k aktivaci během hokejového utkání. Tento koncept z dílny agentury Konektor je součástí kampaně zaměřené na zvýšení povědomí o našem novém herním titulu Ghost of Yōtei, přičemž pro tento účel využívá popularitu hokeje v České republice,“ říká Petr Škaloud, marketingový manažer PlayStation pro Česko a východní Evropu.

Autorem designu masky je airbrusher Roman Vítek z Foxart.cz. „Japonská tématika není u hokejových masek úplně častá, kreslím ji tak jednou za rok. Tahle je ale rozhodně výjimečná jak svým vzhledem, tak i speciálním účelem,“ doplňuje Vítek.

Promo kampaň nezůstala jen u samotného utkání a reklamních ploch na stadionu. Podpořily ji také PR aktivity a obsah na sociálních sítích PlayStation_CZ, HC Energie Karlovy Vary i brankáře Dominika Frodla. Díky promyšlenému propojení herního a sportovního světa se podařilo vytvořit aktivaci, která zaujala fanoušky napříč komunitami a přinesla PlayStationu neplacenou publicitu v živém televizním přenosu.

Vyvrcholením celé spolupráce byla dražba masky, jejíž výtěžek putuje na Frodlův charitativní projekt Project Frodo. Ten je zaměřený na podporu mladých brankářů a dává jim jedinečnou možnost trénovat přímo s extraligovým gólmanem. Za účast se platí částka podle vlastních možností a veškerý zisk je následně využit na podporu dobročinných aktivit. Podobně bude naloženo se ziskem z dražby.

Tisková zpráva

