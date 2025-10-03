Reklama
Fortuna spouští kampaň Fandíme stejně na podporu pacientů s ALS

V České republice žije přibližně 800 pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Závažná neurodegenerativní nemoc jim postupně bere schopnost hýbat se, mluvit a dýchat, ale i prožívat vášeň i emoce. Společnost Fortuna proto ve spolupráci se spolkem ALSA spustila kampaň Fandíme stejně, která má za cíl skrze fotbal přitáhnout pozornost k této vážné nemoci a pomoci pacientům žít kvalitněji.

Spolupráce Fortuny a spolku ALSA začala v roce 2019 i díky osobnímu příběhu. Bývalý masér české fotbalové reprezentace Vladimír Mikuláš, který sám bojuje s ALS při náhodném setkání s ředitelem Fortuny otevřel cestu k dlouhodobé podpoře. Fortuna se stala generálním partnerem ALSA a dodnes pomáhá nejen finančně, ale i komunikačně.

„Jsem rád, že díky kampani Fandíme stejně můžeme posunout naši podporu spolku ALSA na novou úroveň. K projektu se prakticky okamžitě připojili všichni naši partneři, kluby i jednotlivci, za což jim patří velký dík. Ještě větší poděkování ale náleží lidem v samotném spolku, kteří často nezištně odvádí skvělou a nenahraditelnou práci. Nové ALSA centrum, které dramaticky zvýší komfort a kvalitu služeb pro pacienty, je cíl, o který musíme usilovat,“ říká Milan Raška, marketingový ředitel Fortuny.

„Děkujeme za dlouholetou podporu a za to, že Fortuna stojí po našem boku jako skutečný partner. Velmi si vážíme toho, co jsme spolu dosud dokázali. Je úžasné, jakou kampaň se s pomocí všech podařilo připravit. Pro nás je celý tento projekt velkou nadějí a motivací do dalších kroků, které jsou do budoucna pro ALSU velice důležité,“ uvedla Eva Bezuchová, ředitelka spolku.

Cílem kampaně je nejen šířit povědomí o ALS, ale také vybrat prostředky, které budou použity na zajištění kvalitnější péče a zařízení pro pacienty. Centrum sídlí v nevyhovujících prostorách na pražských Vinohradech, kde je velmi náročná dopravní dostupnost. Budova nesplňuje podmínky pro akreditaci zdravotnického zařízení, což je zásadní pro rozvoj komplexní péče. Prostorové možnosti jsou omezené a chybí zde ambulance, terapeutické místnosti nebo tělocvična.

V rámci sbírky se plánuje i rozšíření půjčovny pomůcek, zejména speciálních zařízení pro komunikaci očima, která jsou pro pacienty v pozdní fázi nemoci často jediným způsobem, jak mohou vyjádřit své potřeby a udržet kontakt s okolním světem. Cena jednoho se pohybuje okolo 120 tisíc korun a poptávka po nich převyšuje současné možnosti.

K podpoře kampaně se připojila fotbalová a hokejová reprezentace, FORTUNA = LIGA žen i jednotlivé kluby. Pomoci mohou i fanoušci prostřednictvím QR kódu na stadionu během vybraných zápasů.

Tisková zpráva

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
1 Niceboy ONE Ultra - Designovka
Zadavatelé a značky
Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten
