Folpi píská zlato. Projekt vyhrál SportAlive Awards

Jednoduchý nápad „Folpi píská ligu“ zvítězil v kategorii Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem pro velké organizace a přitáhl obrovskou mediální pozornost k fotbalovým rozhodčím.
Tipsport společně s FAČR postavily do role hlavního sudího turnajového zápasu bývalého ligového hráče a současného televizního experta Zdeňka Folprechta, který je znám jako neúprosný kritik výkonů ligových rozhodčích. Záměr byl dvojí: otevřít téma práce rozhodčích směrem k bývalým hráčům, které chce komise rozhodčích dlouhodobě oslovovat, a také zpopularizovat Zimní Tipsport ligu.
„Chtěli jsme přilákat další zájemce k rozhodcovství a bývalí hráči jsou ti, na které se v budoucnu chceme zaměřit. Jsou to kluci, kteří mají cit pro fotbal, kondici a dobré předpoklady, aby se prosadili jako rozhodčí,“ vysvětlil předseda Komise rozhodčích FAČR Libor Kovařík.
S píšťalkou v puse a mikrofonem na hrudi
Přípravy trvaly dva týdny: tisková zpráva, videopozvánky, podpora na sociálních sítích obou partnerů a příprava technického řešení, které umožnilo, že byly Folprechtovy výroky a komentáře během celého zápasu vysílány přímým přenosem. Utkání FK Viktoria Žižkov – FK Pardubice na Xaverově živě přenášela ČT sport, která do vysílání zařadila i Folpihokomunikaci na hřišti. Díky mikrofonu měli diváci i redakce k dispozici okamžité vysvětlení verdiktů a interakce s hráči.
Právě kombinace živého TV přenosu a transparentní zvukové stopy byl přesně ten typ obsahu, o který se média i fanoušci opírají: jasné role, zjevná sázka na autenticitu a jednoduchý formát, který funguje v televizi i na mobilu.
Zápas přilákal desítky novinářů. Vzniklo 51 unikátních výstupů v médiích, včetně celoplošných televizí. Na sociálních sítích přineslo 27 postů 1 355 240 zhlédnutí, samotný Folprecht publikoval 3 reely, 12 stories a 2 collaby s 1 086 740 zhlédnutími a 32 350 interakcemi. Nejvýkonnější instagramový příspěvek dosáhl 780 000 zhlédnutí. V součtu šlo o zásah přesahující dva miliony zhlédnutí bez placeného média.
Minimální náklady, maximální efekt
Z pohledu marketingu šlo o čistě earned strategii s minimálními náklady na produkci záznamu. „Perfektně se sešel skvělý nápad a proaktivita všech zúčastněných stran. Všechno se odehrálo v podstatě během dvou týdnů a jediným finančním nákladem byl štáb, který po celý zápas Folpiho snímal,“ říká k projektu Martin Filip z Tipsportu.
Důležitá byla i dramaturgie tématu. Kritika rozhodčích patří k nejčastějším sportovním narativům. Přenést ji do praxe a zpřístupnit proces rozhodování v reálném čase nabídlo publiku nový úhel pohledu. „Přistoupím k zápasu s pokorou a budu se snažit odvést nejlepší možný výkon. Pravidla mám nastudovaná,“ řekl Folprecht před výkopem. Jeho výkon v nové roli hodnotila pozitivně jak média, tak samotní aktéři zápasu.
Z projektu „Folpi píská ligu“ se stal případ, který si marketingové týmy připnou mezi osvědčené postupy pro zimní období: jednoduchý nápad, rychlá koordinace, otevřenost vůči médiím a nasazení formátu, který dobře cestuje mezi televizním přenosem a sociálními sítěmi. Ocenění je potvrzením, že i velká organizace může v krátkém čase a s nízkým rozpočtem dodat obsah, který obstojí v redakčním prostředí.