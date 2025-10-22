Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO

Česká značka kuchyňského nádobí Fabini zvyšuje svou mediální viditelnost a poprvé zamířila do televize. Hlavní tváří spotu, který vznikl během několika týdnů, je šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Ve vedlejší roli vystoupil Jan Fabini, zakladatel značky.
Spot pracuje s myšlenkou žalostné kvality nádobí v českých domácnostech a přináší optimální řešení v podobě nádobí Fabini, které se zde stává synonymem poctivého každodenního vaření. V závěru spotu se objeví i kontroverzní kuře s broskví.
„Od začátku jsme věděli, že nechceme dělat klasickou produktovou reklamu. Chtěli jsme příběh o tom, proč lidé rádi vaří – o energii, řemesle a jídle, které spojuje. A Zdeněk Pohlreich byl jasná volba. Umí pojmenovat to, co děláme, s tou správnou dávkou nadhledu,“ říká Jan Fabini, zakladatel značky.
Spoty, klasický a sponzorský, vznikly ve spolupráci s kreativní agenturou Mark BBDO a IS Production. „Byla to pro nás skvělá zkušenost. Poprvé jsme měli možnost spolupracovat s agenturou, která nám pomohla nejen s konceptem, ale i s tím, jak o značce mluvit. Díky tomu jsme dokázali uchopit Fabini tak, jak jsme si přáli – poctivě, sebevědomě a s citem pro detail,“ doplňuje Radka Vaculíková, CEO Fabini.
Reklama navazuje na dlouhodobou snahu značky ukázat, že kvalitní kuchyňské vybavení může být funkční, estetické i dostupné.
Vizitka kampaně:
Client: FABINI
Agency: MARK BBDO
Creative Director: Martin Mareš
Copywriter/Ideamaker: Lucie Bax Trefilová
Account Director: David Horák
Production/Postproduction: IS Produkce
Executive Producer: David Polcar
Director: David Chvátal