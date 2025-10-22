Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Fabini má první televizní reklamu. O spot se Zdeňkem Pohlreichem se postarali MARK BBDO

Česká značka kuchyňského nádobí Fabini zvyšuje svou mediální viditelnost a poprvé zamířila do televize. Hlavní tváří spotu, který vznikl během několika týdnů, je šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Ve vedlejší roli vystoupil Jan Fabini, zakladatel značky.

Spot pracuje s myšlenkou žalostné kvality nádobí v českých domácnostech a přináší optimální řešení v podobě nádobí Fabini, které se zde stává synonymem poctivého každodenního vaření. V závěru spotu se objeví i kontroverzní kuře s broskví.

„Od začátku jsme věděli, že nechceme dělat klasickou produktovou reklamu. Chtěli jsme příběh o tom, proč lidé rádi vaří – o energii, řemesle a jídle, které spojuje. A Zdeněk Pohlreich byl jasná volba. Umí pojmenovat to, co děláme, s tou správnou dávkou nadhledu,“ říká Jan Fabini, zakladatel značky.

Spoty, klasický a sponzorský, vznikly ve spolupráci s kreativní agenturou Mark BBDO a IS Production. „Byla to pro nás skvělá zkušenost. Poprvé jsme měli možnost spolupracovat s agenturou, která nám pomohla nejen s konceptem, ale i s tím, jak o značce mluvit. Díky tomu jsme dokázali uchopit Fabini tak, jak jsme si přáli – poctivě, sebevědomě a s citem pro detail,“ doplňuje Radka Vaculíková, CEO Fabini.

Reklama navazuje na dlouhodobou snahu značky ukázat, že kvalitní kuchyňské vybavení může být funkční, estetické i dostupné.

Vizitka kampaně:

Client: FABINI

Agency: MARK BBDO

Creative Director: Martin Mareš

Copywriter/Ideamaker: Lucie Bax Trefilová

Account Director: David Horák

Production/Postproduction: IS Produkce

Executive Producer: David Polcar

Director: David Chvátal

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze

MAM Exkluzivně v časopise

Davide Zicca
Komunita a lidé
Mluvme s mladými jako s partnery
Kauza deníku Sport
Média a trh
Jak kauza deníku Sport mění pravidla hry? 
Freddie Öst
Komunita a lidé
Jsme pořád rebelové, jen o něco starší
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ