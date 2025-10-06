Evropský developer VGP zahajuje ve spolupráci s klienty kampaň na podporu značky

Společnost VGP odstartovala rozsáhlou marketingovou kampaň napříč Evropou, která inovativním způsobem prezentuje portfolio svých logistických a průmyslových parků po boku významných obchodních partnerů. Součástí této iniciativy je premiéra nového korporátního videa a zásadně inovované webové stránky, které kombinují moderní design s intuitivní uživatelskou zkušeností.
Společnost VGP, přední celoevropský vlastník, správce a developer prémiových logistických a semi-industriálních nemovitostí, který zároveň poskytuje řešení v oblasti obnovitelných zdrojů energie, spouští rozsáhlou kampaň zaměřenou na posílení značky. Ve spolupráci se svými klíčovými klienty představuje celoevropskou marketingovou kampaň, jejíž součástí je nové korporátní video a kompletně redesignované webové stránky.
Strategická iniciativa má za úkol demonstrovat vizi VGP být aktivním tvůrcem budoucnosti evropského trhu průmyslových a logistických nemovitostí prostřednictvím inovativních a environmentálně udržitelných řešení, která efektivně naplňují potřeby širokého spektra zákazníků.
Rozsáhlá kampaň oslovuje publikum v 16 zemích. Viditelná je na klíčových evropských letištích, v mezinárodních médiích i na digitálních platformách. Její interaktivní pojetí prezentuje diverzifikované portfolio VGP – od projektů s využitím robotiky a obnovitelných zdrojů po řešení v oblasti městské logistiky a ekologické rekultivace. Kampaň současně vyzdvihuje partnerství s globálními lídry jako jsou Zalando, Opel či DPD.
Představení kampaně proběhne i na veletrhu EXPO REAL v Mnichově, jedné z nejvýznamnějších evropských realitních událostí. VGP zde uvede svůj plně integrovaný obchodní model v novém pojetí značky: zdůrazní svou ambici naplňovat vize klientů a aktivně se podílet na formování evropského průmyslového prostředí.
Součástí kampaně je také prezentační video, které živě představuje vizi VGP prostřednictvím interaktivních vizualizací a zdůrazňuje inovace a udržitelnost. Nově navržené webové stránky zároveň podle developera nabízejí klientům, obcím, partnerům i dalším návštěvníkům rychlejší a intuitivnější přístup k informacím.