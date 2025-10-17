Zadavatelé a značky
Digičáry a Oliver Beaujard vytvořili spoty pro evidence.ninja. Aplikace dělá pořádek v debatě o klimatu

Data místo dojmů. Fakta místo fám. A ninja místo trollů. Reklamní agentura Digičáry společně s režisérem Oliverem Beaujardem, Nino Zardalishvili, Adamem Špánkem a Honzou Mesánym vytvořili sérii online spotů na podporu aplikace evidence.ninja, která si klade za cíl vyčistit veřejnou debatu o klimatu od dezinformací. Jako herci pro tuto kampaň vystoupili Filip Kaňkovský a Kristýna Leichtová.

Evidence.ninja je nová česká aplikace, která v jednoduché a vizuálně srozumitelné podobě přináší ověřená klimatická data z důvěryhodných zdrojů – a pomáhá lidem vytvářet si vlastní názor na základě faktů, ne emocí. Projekt vznikl ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) a jeho mise je jasná: zastavit šíření klimatických mýtů, které ohrožují veřejnou diskusi i budoucnost.

Mise ninji? Zkomplikovat život ruské propagandě i fosilním oligarchům, kteří zaplavují veřejný prostor nesmysly, jen aby nás udrželi závislými na jejich palivech a brzdili řešení klimatické krize.

„Na internetu denně kolují tisíce zavádějících informací o klimatu. A fact-checkeři nebo odborníci a odbornice dlouhou dobu tahali za kratší provaz, protože proti nim stojí silná fosilní lobby, například ruští propagandisté. Ti se snaží zablokovat přechod ke klimaticky šetrné ekonomice, protože jsou závislí na fosilním byznysu. Evidence.ninja má být protiváhou – inteligentní, hravý, ale nekompromisní. Je to nástroj, který může poměr sil v debatě o klimatu změnit,“ vysvětluje Vojtěch Pecka z AMO, spoluautor projektu.

Do kampaně se všichni v týmu včetně herců zapojili bez nároku na honorář (pouze za vzniklé náklady). „Když jsme viděli, co Ninja dokáže, bylo jasné, že tohle má smysl. Je to přesně ten projekt, kde může reklama pomoct něčemu skutečně užitečnému,“ říká Zbyšek Koubský, Technical Director Digičár, který měl na starost CGI a AI efekty, které byly důležitou součástí spotů.

Na platformě Darujme.cz/evidence-ninja momentálně běží crowdfundingová kampaň, jejímž cílem je získat prostředky na další vývoj aplikace, rozšíření datových zdrojů a popularizaci ověřených klimatických informací mezi širokou veřejnost.

