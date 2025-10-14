Czechitas spouští brandovou kampaň. Nový spot se objeví na ČT

Nezisková organizace Czechitas, která už dvanáctým rokem pomáhá ženám získávat digitální a IT dovednosti, spouští svou první ucelenou brandovou kampaň, která převrací stereotypy naruby. Středobodem je televizní spot, který se v polovině října objeví například v iVysílání České televize v rámci jejich pro bono podpory pro neziskové organizace.
Kampaň poukazuje na zdánlivě neviditelnou sílu (nejen) digitálních dovedností. Ve vizuálním ztvárnění se tato síla proměňuje v růžové postavy, jež ženě stojí po boku a symbolicky ji podporují. Neviditelná síla je podle organizace totiž o schopnostech, které ženám otevírají dveře k lepší práci, k růstu, k finanční jistotě i osobní svobodě.
„Do roku 2030 budou odborné digitální dovednosti potřeba na 90 procentech všech pracovních pozic. V Czechitas ženám pomáháme v dnešní dynamické době uspět. Chceme, aby byly sebevědomé a konkurenceschopné na trhu práce, a proto je vzděláváme v IT, AI a digitálních dovednostech. Spot ukazuje, že tyto dovednosti jsou neviditelnou oporou v každodenním životě každé ženy,“ říká Lucie Mairychová, CEO Czechitas.
V přípravě spotu Czechitas podpořilo kreativní studio Hotshots ze skupiny Katz83. „Byla to pro nás skvělá příležitost podílet se na kampani Czechitas, která má reálný společenský dopad. Věřím, že vizuální ztvárnění neviditelné síly bude pro ženy inspirací i motivací,“ dodává k tomu Ondřej Samek, Head of Hotshots.
Kromě odvysílání v České televizi se kampaň postupně objeví i v dalších kanálech – na sociálních sítích, v obchodních centrech, na eventech, v MHD či v kinech. Czechitas tak systematicky budují silnější povědomí o značce a chtějí oslovit ještě více žen, které stojí před profesní změnou.
„Nová brandová kampaň na poměry neziskových organizací kreativně a výrazně naznačuje, jak důležité jsou pro společnost dovednosti, které na našich kurzech učíme. S prvkem růžové neviditelné síly, který je přirozenou evolucí značky, budeme konzistentně pracovat i v další marketingové komunikaci,“ vysvětluje Milan Formánek, člen správní rady Czechitas a marketingový expert.