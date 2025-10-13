Zadavatelé a značky
Coca-cola a Converse spojují síly v nové kampani s názvem „Everyone’s a Chuck“

Značky Converse a Coca-Cola představily novou globální spolupráci, která propojuje svět obuvi a ikonického nápoje pod heslem „Everyone’s a Chuck“. První fáze kampaně odstartovala 9. října uvedením limitovaného modelu Chuck 70, v listopadu se rozšíří i na klasické Chuck Taylor All Star a možnost vlastní úpravy skrze Converse By You.

Jedním z hlavních bodů odstartované kampaně je více než minutový spot, ve kterém je „každý Chuckem“. Video režírované Bradleyem Calderem představuje rappera Vince Staplese v roli „Chucka“ – zosobnění legendární siluety Converse Chuck Taylor.

Kdo je Chuck Taylor?

Historie značky Converse sahá až do roku 1908, kdy byla založena. O pár let později ovšem následovala vzrůstající americkou oblibu – basketbal – a začala tak obuv přizpůsobovat právě tomuto sportu. Svůj první basketbalový model All Star představila v roce 1917.

O několik let později se k firmě připojil basketbalista Chuck Taylor, který měl jasnou představu, jak by sportovní obuv měla vypadat. Díky jeho návrhům vznikla roku 1922 první přepracovaná verze bot s vylepšenou pružností a oporou kotníku.

Taylor poté cestoval po Spojených státech, vedl basketbalové kempy a propagoval botu mezi hráči i fanoušky. Do třicátých let se Chuck Taylor All Star staly standardem profesionálních i univerzitních týmů. V roce 1932 Converse přidal na kotníkový štítek jeho podpis – gesto, které z bot udělalo kulturní ikonu.

„Všichni jsou Chuck“

Nová kampaň Coca-Coly a Converse se k tomuto odkazu vědomě vrací. Název „Everyone’s a Chuck“ vychází z myšlenky, že každý může být originální – že „být Chuckem“ znamená dělat věci po svém, ale zároveň zůstávat součástí komunity.

Spot spuštěný vrámci kampaně představuje příběh Vince Staplese, neboli Chucka, který si jde koupit coca-colu do obchodu, ovšem bez bot. Všichni okolo něj, jsou také Chuck. Prodejce, kočka na pultu, plechovka coly. Z obchodu ovšem Staples odchází místo nápoje s párem bot, které si sám podepíše.

Jedná se o limitovaný model bot Chuck 70 v sytě červené barvě inspirované Coca-Colou. Design kombinuje klasické linie Converse s detaily známými z identity Coke – bílými pruhy, logem, a lehkým nádechem zelené připomínající skleněné lahve.

Další verze, včetně plátěných Chuck Taylor All Star, budou následovat v listopadu. Program Converse By You umožní zákazníkům přizpůsobit si jednotlivé prvky obuvi – barvy, tkaničky, nášivky či potisky – podle vlastního stylu.

Podle serveru AdAge uvedl Islam ElDessouky, globální viceprezident pro kreativní strategii a obsah společnosti The Coca-Cola Company, že spolupráce s Converse odráží schopnost značky „ctít své dědictví, ale zároveň zůstat aktuální“.

„Coca-Cola stojí na trvalých hodnotách, ale zároveň je pevně propojená se současností,“ vysvětlil ElDessouky. Partnerství s Converse podle něj tuto filozofii dokonale vystihuje. „Nemůžu se dočkat, až tyto boty uvidím v ulicích,“ dodal.

Picture of Justýna Pískačová

Justýna Pískačová

