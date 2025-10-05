Reklama
Reklama
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Cheetos a Netflix v Mexiku do kampaně vtipně zapojili ruku Thing ze seriálu Wednesday

Nová reklamní kampaň značky Cheetos s názvem „Anything for Cheetos“ představuje krátký film režiséra Nicoláse Péreze Veigy, vytvořený ve spolupráci s Netflixem a produkční společností Primo. Snímek zachycuje město Jericho a jeho obyvatele v okamžiku, kdy se zde objeví první automat na Cheetos. Hlavní roli v příběhu sehrála postava „Thing“ ze seriálu Wednesday a její snaha otevřít sáček křupek.

Film, který zachycuje město Jericho a jeho obyvatele, režíroval Nicolás Pérez Veiga, na produkci se podílela společnost Primo a Mirada (původní studio seriálu Wednesday). Ve filmu zaznívá také klasická píseň „La Llorona“ v podání Chavely Vargas.

Příběh se odehrává během běžného dne ve městě Jericho, a to od chvíle, kdy je na dvorek seriálové internátní školy nainstalován první automat na Cheetos. Co začíná jako skvělá zpráva pro Jericho, přitom končí skutečnou odysseou pro postavu Thing. Otevřít balíček Cheetos jednou rukou zkrátka není legrace.

Jak ale naznačuje název kampaně, nic není silnější než touha sníst Cheetos. Ruka Thing je tak v krátkém snímku představena v několika situacích, kdy se o otevření balíčku – i přes svou indispozici – snaží.

„V PepsiCo jsme odhodláni, aby se naše značky staly měřítkem inovace a navázaly na to, co naše spotřebitele zajímá. Spolupráce mezi Cheetos a Wednesday je dokonalým příkladem toho, jak se ikonický snack může spojit s globálním zábavním fenoménem a vytvořit jedinečné zážitky,“ komentoval spot Daniel Díaz, marketingový ředitel PepsiCo Mexico, pod níž Cheetos spadají.

Kampaň s názvem „Anything for Cheetos“ byla zveřejněna v Mexiku v říjnu 2025. Vytvořena byla pro značky Cheetos a Pepsico reklamní agenturou Isla Ciudad de México.

Vizitka kampaně:

  • Klient: PepsiCo.
  • Značka: Cheetos®
  • Kreativní agentura: Isla Ciudad de México
  • Kreativní ředitel: Ariel Serkin, Rodrigo Grau
  • Strategický ředitel: Mariano Serkin
  • Provozní ředitel: Ignacio González
  • Výkonní kreativní ředitelé: Rodrigo Greco a Mariano Gamba
  • Kreativní ředitel: Nicolás Trapanese & Santiago Estévez
  • Vedoucí produkce: Coqui Gimenez Uriburu
  • Výkonná ředitelka: Victoria Clucellas
  • Vedoucí designu: Alejandro Stea
  • Vedoucí designu: Ignacio Abal
  • Projektová manažerka: Daniela Galindo
  • Vedoucí médií: Suyin Barrios a Aleida Torres
  • Manažer obsahu: Orlando Castro
  • Vedoucí strategie: Itzel Elorza
  • Digitální plánovač: Gustavo Gallardo
  • Produkční partner: Primo Content
  • Režisér: Nico Perez Veiga
  • Výkonný producent: Trinidad Fecchino
  • Producent: Pato López
  • Kostýmní výtvarník: Lorena Ledezma

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
1 Niceboy ONE Ultra - Designovka
Zadavatelé a značky
Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
1 Niceboy ONE Ultra - Designovka
Zadavatelé a značky
Český zářez na světové mapě inovací: Niceboy představil první smart platební prsten
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ