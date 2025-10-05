Cheetos a Netflix v Mexiku do kampaně vtipně zapojili ruku Thing ze seriálu Wednesday

Nová reklamní kampaň značky Cheetos s názvem „Anything for Cheetos“ představuje krátký film režiséra Nicoláse Péreze Veigy, vytvořený ve spolupráci s Netflixem a produkční společností Primo. Snímek zachycuje město Jericho a jeho obyvatele v okamžiku, kdy se zde objeví první automat na Cheetos. Hlavní roli v příběhu sehrála postava „Thing“ ze seriálu Wednesday a její snaha otevřít sáček křupek.
Film, který zachycuje město Jericho a jeho obyvatele, režíroval Nicolás Pérez Veiga, na produkci se podílela společnost Primo a Mirada (původní studio seriálu Wednesday). Ve filmu zaznívá také klasická píseň „La Llorona“ v podání Chavely Vargas.
Příběh se odehrává během běžného dne ve městě Jericho, a to od chvíle, kdy je na dvorek seriálové internátní školy nainstalován první automat na Cheetos. Co začíná jako skvělá zpráva pro Jericho, přitom končí skutečnou odysseou pro postavu Thing. Otevřít balíček Cheetos jednou rukou zkrátka není legrace.
Jak ale naznačuje název kampaně, nic není silnější než touha sníst Cheetos. Ruka Thing je tak v krátkém snímku představena v několika situacích, kdy se o otevření balíčku – i přes svou indispozici – snaží.
„V PepsiCo jsme odhodláni, aby se naše značky staly měřítkem inovace a navázaly na to, co naše spotřebitele zajímá. Spolupráce mezi Cheetos a Wednesday je dokonalým příkladem toho, jak se ikonický snack může spojit s globálním zábavním fenoménem a vytvořit jedinečné zážitky,“ komentoval spot Daniel Díaz, marketingový ředitel PepsiCo Mexico, pod níž Cheetos spadají.
Kampaň s názvem „Anything for Cheetos“ byla zveřejněna v Mexiku v říjnu 2025. Vytvořena byla pro značky Cheetos a Pepsico reklamní agenturou Isla Ciudad de México.
Vizitka kampaně:
- Klient: PepsiCo.
- Značka: Cheetos®
- Kreativní agentura: Isla Ciudad de México
- Kreativní ředitel: Ariel Serkin, Rodrigo Grau
- Strategický ředitel: Mariano Serkin
- Provozní ředitel: Ignacio González
- Výkonní kreativní ředitelé: Rodrigo Greco a Mariano Gamba
- Kreativní ředitel: Nicolás Trapanese & Santiago Estévez
- Vedoucí produkce: Coqui Gimenez Uriburu
- Výkonná ředitelka: Victoria Clucellas
- Vedoucí designu: Alejandro Stea
- Vedoucí designu: Ignacio Abal
- Projektová manažerka: Daniela Galindo
- Vedoucí médií: Suyin Barrios a Aleida Torres
- Manažer obsahu: Orlando Castro
- Vedoucí strategie: Itzel Elorza
- Digitální plánovač: Gustavo Gallardo
- Produkční partner: Primo Content
- Režisér: Nico Perez Veiga
- Výkonný producent: Trinidad Fecchino
- Producent: Pato López
- Kostýmní výtvarník: Lorena Ledezma