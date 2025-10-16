Zadavatelé a značky
Český Tescan mění způsob, jak věda komunikuje. Globální repositioning vznikl ve spolupráci s VCCP

Brněnský Tescan, přední světový výrobce elektronových mikroskopů, představil novou identitu značky a positioning vytvořený ve spolupráci s agenturou VCCP. Platforma Accelerating the Art of Discovery otevírá značce nový způsob, jak komunikovat s vědeckou komunitou po celém světě.

Tescan, česká společnost se sídlem v Brně, patří mezi přední světové výrobce elektronových mikroskopů. Nyní přichází s novou brand platformou, která odráží ambici značky posouvat hranice vědeckého poznání a stát se partnerem vědců a výzkumníků po celém světě. Nový slogan Accelerating the Art of Discovery podtrhuje odhodlání společnosti inspirovat a podporovat vědeckou komunitu napříč kontinenty – od NASA a předních univerzit až po instituce a laboratoře, které utvářejí budoucnost medicíny, materiálových věd i polovodičů.

Nová identita Tescanu vznikla s cílem odpovídat očekáváním dnešních vědců – důležitá je pro ně přístupnost, intuitivní použití a partnerství v objevování, stejně jako špičkový výkon přístrojů. Tescan do vědy podle výrobce vnáší i lidský rozměr – zaměřuje se na to, jak vědci skutečně pracují, soustředí se na komplexní workflow a řešení, která urychlují cestu od otázky k odpovědi. Rebranding tak podtrhuje roli Tescanu jako partnera, který vědcům umožňuje dosahovat objevů rychleji, efektivněji a s větším dopadem.

„Tento rebrand není o tom, že bychom se chtěli přetvářet. Je o tom ukázat světu, kým doopravdy jsme,” říká Linda Bilal, Global Marketing and Brand Strategist Tescanu. „S odvahou a srozumitelností představujeme značku, která odráží naše ambice – měnit pravidla hry a zrychlovat objevování,“ říká Linda Bilal, Global Marketing and Brand Strategist Tescanu.

Nový positioning The Art of Discovery se promítl také do vizuální identity značky. Ta je otevřenější, modernější a přístupnější – vychází z reálného prostředí, v němž vědci pracují, a odklání se od klišé, která v kategorii převládají. „Ano, věda je exaktní. Ale je také o kreativitě, spolupráci a lidskosti,“ komentuje nový vizuál Lluis Rotger, Head of Design Girl&Bear. „Naše barevná paleta proto odráží skutečné prostředí, v němž výzkum probíhá – rozmanité, moderní a neustále se vyvíjející. Stále je profesionální a precizní, jen méně prvoplánová,“ dodává.

Za repositioningem a novou vizuální identitou stojí spolupráce tří agentur VCCP Group – VCCP Prague, studia Girl&Bear Prague a londýnské agentury Harvard, specializované na B2B technologický marketing a PR. „Jako ‚challenger‘ agentura věříme, že skutečnou hodnotu pro klienty vytváříme, když překračujeme zavedená pravidla. Tescan měl odvahu přistoupit na naše netradiční řešení – a i proto dnes ve své kategorii působí naprosto výjimečně,“ říká Lazo Raftovski, Planning Director VCCP. Spolupráce vzešla z výběrového řízení v loňském roce. „Velmi si cením toho, jak VCCP a Harvard naslouchali, analyzovali a dokázali pochopit jedinečnou dynamiku trhu elektronové mikroskopie. Tyto poznatky proměnili ve strategii šitou přesně na míru potřebám Tescanu a po celou dobu spolupráce do projektu přinášeli klid, jistotu a optimismus,“ doplňuje Linda Bilal.

Nová identita se poprvé představila odborné veřejnosti na červencové konferenci Microscopy and Microanalysis v Salt Lake City, kde patřila k nejdiskutovanějším momentům celé akce. Následoval oficiální launch a představení nového webu při Microscopy Conference v Karlsruhe.

