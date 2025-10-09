České Ogilvy vytvořilo mezinárodní vizuální kampaň pro 10 evropských zemí skupiny Deutsche Telekom

Skupina Deutsche Telekom uvedla na trh chytrá zařízení T Phone 3, T Phone 3 Pro a T Tablet 2 vybavená integrovaným AI asistentem od Perplexity. Oba produkty představuje v 10 evropských zemích současně. Na celkové strategii kampaně i její vizuální podobě, která vychází z konceptu „Chytrý ještě chytřejší“ (Smart got smarter) pracoval tým Ogilvy z Prahy.
Kampaň, která staví na claimu Chytrý ještě chytřejší ukazuje, že umělá inteligence může být dostupná pro všechny, nejen pro technologické nadšence. Ústředním motivem je jednoduchost a praktičnost, s níž dokáže asistent Perplexity pomoci v každodenních situacích.
Integrovaný asistent Perplexity se spouští jediným stiskem tlačítka Magenta AI přímo z uzamčené obrazovky, případně dvojklikem na tlačítko napájení. Díky hlasovým příkazům dokáže během vteřiny odpovědět na otázky, vytvořit osobní tréninkový plán nebo pomoci s náročnějším úkolem
Kampaňový toolkit od Ogilvy
Tým českého Ogilvy stojí za celkovou strategií kampaně. Připravil klíčové vizuály, které byly nafoceny v České republice fotografem Pavlem Hejným a následně nasdíleny k adaptaci pro 10 evropských zemí: Německo, Rakousko, Slovensko, Černá Hora, Severní Makedonie, Chorvatsko, Maďarsko, Česká republika, Polsko a Řecko, kde skupina Deutsche Telekom zařízení uvedla na trh.
Vizuály zachycují situace, v nichž asistent Perplexity řeší běžné úkoly z každodenního života – například najde chůvu, doporučí film nebo vyhledá let. Každá z těchto scén má ale nečekaný zvrat: k chůvě chatbot přidá rezervaci masáže, u filmu rovnou prozradí jeho konec a k letenkám dopíše i výpověď do práce. A právě díky těmto překvapivým momentům působí celá kampaň s lehkostí a jemným humorem.
Pro sociální sítě Ogilvy navrhlo sérii postů, které pracují s krátkými příběhy z každodenního života. Asistent Perplexity například připomene, že má babička za dva dny narozeniny, uživatel si uvědomí, že na ně opět zapomněl a AI okamžitě nabídne řešení v podobě objednání květin. Tyto scény byly navrženy tak, aby si je jednotlivé trhy mohly přizpůsobit svým kulturním reáliím. Součástí kampaně jsou i vizuály pro komunikaci na prodejnách, zaměřené čistě na produktovou prezentaci nových zařízení.
„Byla to intenzivní práce, protože kampaň musela být snadno použitelná napříč deseti trhy a zároveň vizuálně jednotná. Máme radost, že právě vizuály z Prahy jsou teď vidět napříč Evropou,“ vysvětluje Iván Ardura, Senior Art Director v Ogilvy a dodává: „Vycházeli jsme z univerzálních situací, které jsou srozumitelné napříč kulturami, a doplnili je o hravý tón a humor. Klíčový byl i casting, hledali jsme tváře, které dokážou oslovit různorodé publikum, a přitom zachovat charakter celé kampaně.“
Strategický pohled pak doplňuje Kim Hofmanová, Senior Strategic Planner z Ogilvy: „T Phone a T Tablet jsme od začátku pozicovali jako chytrá zařízení „pro každou kapsu“. Nejnovější verze s integrovanou umělou inteligencí posouvá tuto dostupnost na ještě vyšší, chytřejší úroveň, a tomu jsme přizpůsobili i náš kreativní koncept.“ Kampaň zdůrazňuje hlavní myšlenku, že umělá inteligence má být dostupná každému.
Skupina Deutsche Telekom působí přibližně v 50 zemích a v České republice své aktivity realizuje pod značkou T-Mobile.
Vizitka kampaně:
- Timing: srpen až prosinec 2025
- Kreativa: Ogilvy CZ
- OOH a KV: Ogilvy CZ
- Digital: PROBOSTON
- SoMe: Ogilvy CZ, OZMOZE
- PR: Proud Robinson
- Chief Creative Officer: Mike Martin / Martin Svetlik
- Creative Director: Michal Pivarči
- Copy: Daniel Friš
- Art: Iván Ardura
- Strategie: Kim Hoffman, Jakub Hodboď
- Account Management: Zuzana Krivošová, Veronika Krejčí, Simona Lišková