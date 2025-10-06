Časopis Moje Psychologie spouští novou osvětovou kampaň zaměřenou na sebelásku

Časopis Moje Psychologie spustila k 1. říjnu kampaň s claimem „Ten nejdůležitější rozhovor vedeme sami se sebou.“ Kampaň je možné také na televizních obrazovkách i v kině. Klíčovým prvkem je reklamní spot, kde se v hlavní roli představuje herečka Kristýna Leichtová.
Časopis chce kampaní inspirovat své čtenáře k tomu, aby se zastavili, naučili se vnímat a zpracovávat své emoce a otevřeli se vnitřnímu dialogu. „Hlavním cílem je ukázat, že mluvit se sebou otevřeně a upřímně není nic divného ani neobvyklého. Je to naopak zásadní krok ke zdravé psychice, uvědomění si toho, co chceme a co ne a rozvoji vztahu k sobě samému, který je nakonec ten nejdůležitější,” říká šéfredaktorka časopisu Moje Psychologie Brigita Zemen.
Klíčovým prvkem kampaně je reklamní spot, kde se v hlavní roli představuje herečka Kristýna Leichtová. Ve spotu pokládá upřímné, osobní otázky druhé ženě, jež sedí naproti ní. Během rozhovoru je však divákům odhaleno, že se nejedná o dvě různé osoby, ale o jednu a tu samou. Spot tak symbolicky ztvárňuje ústřední myšlenku kampaně.
Na tvorbě se podílela jak redakce, tak marketingový tým pod vedením marketingového ředitele Pavla Renčína a brand manažerky ženských titulů Terezy Robejškové. Režii spotu se ujal Karel V. Dlabač, za kamerou pak stál Lukáš Marek. Prostor pro natáčení poskytl Monkey Bar v centru Prahy. Zároveň s kampaní vychází i říjnové vydání Mojí Psychologie s velkým rozhovorem s Kristýnou Leichtovou, která je i tváří titulní strany. Autorem fotografií je fotograf David Turecký.