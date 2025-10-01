AMC Networks získává ocenění za unikátní kampaň

AMC Networks zazářilo na Flema Media Awards 2024 díky netradičnímu „vertikálnímu fotbalu“ na fasádě bratislavského centra Nivy. Kampaň, která spojila sport, architekturu a zážitkový marketing, získala 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a titul Nejinovativnější kampaň roku.
AMC Networks si z prestižní soutěže Flema Media Awards 2024 odnáší dvě ocenění: 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a titul Nejinovativnější kampaň roku.
Na třicetimetrové fasádě centra Nivy odehrála dvojice profesionálních fotbalistů zápas proti gravitaci, který slavnostně odstartovali legendy Marek Hamšík (SSC Neapol) a Marek Jankulovski (AC Milán). Akce přilákala stovky diváků a přinesla silnou mediální odezvu.
Vertikální fotbal spojil zážitkový marketing, architekturu a live PR do jednoho ikonického momentu. Fasáda se proměnila v hřiště s brankami a speciálně upraveným míčem, nechyběla fotostěna, autogramiáda ani 360° instabooth.
Cílem projektu bylo ukázat AMC Networks jako značku, která přináší sport odvážně a netradičně. Realizace si vyžádala týdny příprav a přísná bezpečnostní opatření.
Odborné uznání na Flema Media Awards
Jubilejní 20. ročník soutěže Flema Media Awards, která se jako jediná v Česku a na Slovensku zaměřuje na mediální kampaně a využití mediatypů, ocenil vertikální fotbal jako příklad inovativního přístupu k médiím a kreativního plánování. Kampaň si odnesla 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a zároveň získala cenu za nejinovativnější kampaň roku.
„Z ocenění máme velkou radost – je to potvrzení, že i na našem trhu dokážeme přinášet odvážné a inovativní nápady,“ říká Irena Novotná, Country Manager Czech Republic & Slovakia, AMC Networks International. „Věříme, že jdeme správným směrem a že divákům budeme i nadále přinášet nezapomenutelné zážitky,“ uzavírá.