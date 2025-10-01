Reklama
AMC Networks získává ocenění za unikátní kampaň

AMC Networks zazářilo na Flema Media Awards 2024 díky netradičnímu „vertikálnímu fotbalu“ na fasádě bratislavského centra Nivy. Kampaň, která spojila sport, architekturu a zážitkový marketing, získala 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a titul Nejinovativnější kampaň roku.

AMC Networks si z prestižní soutěže Flema Media Awards 2024 odnáší dvě ocenění: 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a titul Nejinovativnější kampaň roku.

Na třicetimetrové fasádě centra Nivy odehrála dvojice profesionálních fotbalistů zápas proti gravitaci, který slavnostně odstartovali legendy Marek Hamšík (SSC Neapol) a Marek Jankulovski (AC Milán). Akce přilákala stovky diváků a přinesla silnou mediální odezvu.

Vertikální fotbal spojil zážitkový marketing, architekturu a live PR do jednoho ikonického momentu. Fasáda se proměnila v hřiště s brankami a speciálně upraveným míčem, nechyběla fotostěna, autogramiáda ani 360° instabooth.

Cílem projektu bylo ukázat AMC Networks jako značku, která přináší sport odvážně a netradičně. Realizace si vyžádala týdny příprav a přísná bezpečnostní opatření.

Odborné uznání na Flema Media Awards

Jubilejní 20. ročník soutěže Flema Media Awards, která se jako jediná v Česku a na Slovensku zaměřuje na mediální kampaně a využití mediatypů, ocenil vertikální fotbal jako příklad inovativního přístupu k médiím a kreativního plánování. Kampaň si odnesla 3. místo v kategorii Best Non Spot Campaign a zároveň získala cenu za nejinovativnější kampaň roku.

„Z ocenění máme velkou radost – je to potvrzení, že i na našem trhu dokážeme přinášet odvážné a inovativní nápady,“ říká Irena Novotná, Country Manager Czech Republic & Slovakia, AMC Networks International. „Věříme, že jdeme správným směrem a že divákům budeme i nadále přinášet nezapomenutelné zážitky,“ uzavírá.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
AI Granny od O2
Kreativita a kampaně
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
