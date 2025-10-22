Al Pacino a De Niro oslavují přátelství v nové kampani značky Moncler

Italská značka oblečení Moncler spustila v říjnu novou kampaň s názvem Warmer together. Její tváří jsou herci Al Pacino a Robert De Niro. „Venku je zima, co naděláš.“
Kampaň si pohrává s myšlenkou, že teplo není jenom tělesný stav, ale například i pocit z přátelství. „Po více než sedm desetiletí je pro nás teplo něčím víc než jen ochranou před počasím – je to pocit, který rezonuje a vystihuje lidského ducha. Přátelství Al Pacina a Roberta De Nira ztělesňuje teplo, lásku a respekt, které přesahují světla reflektorů. Zrodilo se v jejich raných letech na herecké konzervatoři Stella Adler Conservatory of Acting a přežilo konkurenci, srovnávání, úspěch i slávu — jako příběh opravdového propojení, které trvá po všechna roční období,“ uvedla firma pro web Ads of the World.
Profesionální kampaň, jejíž jednou z hlavních myšlenek „Teplo nikdo nebylo o tom, co se děje venku, ale o tom co se děje uvnitř“ jak v jednom ze spotů říká De Niro, propraguje luxusní oblečení italské značky Moncler. Herci ve spotech s několika variacemi popisují, že nejde jen o kabáty, ale o pocit. Pocit tepla, který může přinést pospolitost nebo právě přátelství.
„Desítky let je Moncler spojován se zimou a péřovými bundami, ale já jsem vždy cítil, že Moncler má hlubší význam: lásku a pocit sounáležitosti,“ řekl Remo Ruffini, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Moncler pro web Little black book. „Tyto hodnoty formovaly vše, co jsme dělali po více než 70 let. Ve všech produktech a kampaních se objevuje společný motiv emocí a lidských vztahů. Prostřednictvím svého příběhu o přátelství ztělesňují Al Pacino a Robert De Niro vše, co Moncler skutečně představuje: náklonnost, teplo a přesvědčení, že společně jsme lepší a teplejší,“ vysvětluje.
Kampaň se skládá především z černobílých snímků, které v New Yorku pořídil známý fotograf Platon. Ty navíc doprovází série krátkých filmů, které se zabývají pěti tématy: přátelstvím, respektem, spojením, důvěrou a vřelostí. Spoty, také natočené v černobílé barvě, pak poskytují vřelý náhled do vztahu obou herců – dávají jim prostor k oslavě sebe navzájem a jejich drahocenného desetiletí trvajícího přátelství.
Italská značka Moncler