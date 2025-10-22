Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Al Pacino a De Niro oslavují přátelství v nové kampani značky Moncler

Italská značka oblečení Moncler spustila v říjnu novou kampaň s názvem Warmer together. Její tváří jsou herci Al Pacino a Robert De Niro. „Venku je zima, co naděláš.“

Kampaň si pohrává s myšlenkou, že teplo není jenom tělesný stav, ale například i pocit z přátelství. „Po více než sedm desetiletí je pro nás teplo něčím víc než jen ochranou před počasím – je to pocit, který rezonuje a vystihuje lidského ducha. Přátelství Al Pacina a Roberta De Nira ztělesňuje teplo, lásku a respekt, které přesahují světla reflektorů. Zrodilo se v jejich raných letech na herecké konzervatoři Stella Adler Conservatory of Acting a přežilo konkurenci, srovnávání, úspěch i slávu — jako příběh opravdového propojení, které trvá po všechna roční období,“ uvedla firma pro web Ads of the World.

Profesionální kampaň, jejíž jednou z hlavních myšlenek „Teplo nikdo nebylo o tom, co se děje venku, ale o tom co se děje uvnitř“ jak v jednom ze spotů říká De Niro, propraguje luxusní oblečení italské značky Moncler. Herci ve spotech s několika variacemi popisují, že nejde jen o kabáty, ale o pocit. Pocit tepla, který může přinést pospolitost nebo právě přátelství.

„Desítky let je Moncler spojován se zimou a péřovými bundami, ale já jsem vždy cítil, že Moncler má hlubší význam: lásku a pocit sounáležitosti,“ řekl Remo Ruffini, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Moncler pro web Little black book. „Tyto hodnoty formovaly vše, co jsme dělali po více než 70 let. Ve všech produktech a kampaních se objevuje společný motiv emocí a lidských vztahů. Prostřednictvím svého příběhu o přátelství ztělesňují Al Pacino a Robert De Niro vše, co Moncler skutečně představuje: náklonnost, teplo a přesvědčení, že společně jsme lepší a teplejší,“ vysvětluje.

Kampaň se skládá především z černobílých snímků, které v New Yorku pořídil známý fotograf Platon. Ty navíc doprovází série krátkých filmů, které se zabývají pěti tématy: přátelstvím, respektem, spojením, důvěrou a vřelostí. Spoty, také natočené v černobílé barvě, pak poskytují vřelý náhled do vztahu obou herců – dávají jim prostor k oslavě sebe navzájem a jejich drahocenného desetiletí trvajícího přátelství.

Italská značka Moncler

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze

MAM Exkluzivně v časopise

Davide Zicca
Komunita a lidé
Mluvme s mladými jako s partnery
Kauza deníku Sport
Média a trh
Jak kauza deníku Sport mění pravidla hry? 
Freddie Öst
Komunita a lidé
Jsme pořád rebelové, jen o něco starší
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ