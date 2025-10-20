Agentura VML si z Golden Drumu přivezla 3 zlaté bubínky a jeden bronzový

Největší komunikační agentura v Česku, VML, slaví další mezinárodní úspěch. Po červnovém vítězství na festivalu kreativity Cannes Lions, kde získala Grand Prix za kampaň „Dej si pauzu od mobilu“ pro značku KitKat, si připsala další ocenění, tentokrát na festivalu Golden Drum ve slovinské Portoroži. Odváží si tři zlaté bubínky v kategoriích Print & Publishing, Billboards a Posters, všechny v sekci One – Channel Drum, a jeden bronzový v kategorii Photography v sekci Craft Drum.
Festival Golden Drum patří mezi nejvýznamnější evropská ocenění v oblasti reklamy a kreativity. Už více než třicet let propojuje tvůrce z celé Evropy a vytváří prostor pro sdílení nápadů a inspirace napříč kulturami. Ve světovém žebříčku WARC 2025 si drží své místo po boku soutěží jako Cannes Lions, D&AD, The One Show či Clio Awards. Každoročně do slovinské Portorože přivádí stovky odborníků z kreativního průmyslu, kteří oslavují nejlepší nápady, týmy i jednotlivce, jejichž práce má sílu posouvat obor dál.
KitKat místo mobilu. Jednoduchý nápad, světová odezva
V roce 1957 vytvořil copywriter agentury J. Walter Thompson Donald Gilles slogan „Have a break, have a KitKat“, jde o výzvu k pauze s čokoládovou tyčinkou. Netušil tehdy, že v roce 2025, ve světě přilepeném k obrazovkám, bude pro lidi ještě těžší si skutečně odpočinout. V době, kdy máme telefony neustále v ruce, nebylo slavné KitKat motto „Dej si pauzu“ nikdy aktuálnější. Hravá kampaň „Dej si pauzu od mobilu“ reaguje na to, že lidé dnes tráví na telefonu několik hodin denně. KitKat proto vybízí k opravdové pauze, a to nejen od práce, ale i od technologií.
Venkovní vizuály od VML zachycují každodenní situace, kdy lidé ať už čekají na autobus nebo stojí ve frontě, drží v ruce místo telefonu ikonickou červenou tyčinku. Zaujmou na první pohled, nemají slogan, titulek ani tradiční logo. O to silnější je jejich sdělení. Většina kampaní stojí na sloganech a velkých nápisech a tahle práce zaujala právě tím, že si je mohla dovolit vynechat. Celá kampaň chytře pracuje s ikonickým sloganem, aniž by ho přímo ukázala. Kampaň nás tak tiše mezi řádky vybízí, abychom odložili telefon a místo toho si dali KitKat. Na pozadí běží „Polož mobil. Dej si pauzu. Dej si KitKat.“ O fotografie se postaral Miro Minarovych, oceňovaný slovenský fotograf žijící v Praze.
„Když kampaň uspěje v Cannes i na dalším evropském festivalu, víme, že funguje. Tři zlaté bubínky a jeden bronz dokazují, že dobrý nápad má sílu napříč trhy i soutěžemi. Je to skvělé uznání pro náš tým i pro klienta, který nám věří a má odvahu dělat věci jinak,“ říká Jake Barrow, kreativní ředitel VML Czechia.