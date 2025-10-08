Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

ADC Šťouch ještě jednou: No Signal Pool Club očima tvůrců

© Art Directors Club

  • Doporučujeme

I v září jsme ve spolupráci s Art Directors Clubem oceňovali kreativitu. Ocenění ADC Šťouch, které je i symbolickým pošťouchnutím k přihlášce do ADC Awards, si tentokrát odnesl počin určený mladé generaci.

No Signal Pool Club, který zrealizovali v Mastercard společně s Unicredit Bank, zaujal netradičním pojetím. Unikátní stage na festivalu Grape, na níž se návštěvníkům představila mimo jiné vyhlášená jména berlínské rave scény, měla totiž ještě jeden rozměr. Kdo se chtěl ponořit do rytmu hudby, musel to zvládnout bez telefonu.

Detaily jsme popsali v článku No Signal Pool Club: Offline zóna, která odpojila, aby propojila v MAM číslo 39. Art Directors Club nyní na svých sociálních sítích zveřejnil také rozhovor s Ivetou Čermákovou z Mastercard a Ivem Marečkem z Unicredit Bank, kteří byli součástí tvůrčího teamu.

Podívejte se, jak kampaň vznikala a jak počin vnímali samotní návštěvníci:

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-40
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze
Superpočítač
Média a trh
Může evropská AI uspět? O projektu Open Euro LLM s koordinátorem Janem Hajičem
Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

MAM Exkluzivně v časopise

Lord Evans
Komunita a lidé
Právo být slyšen si musí politici zasloužit tvrdou prací
Signal Festival
Akce a soutěže
Signal Festival opět prozáří metropoli. Co se všechno chystá?
Influcon
Akce a soutěže Komunita a lidé
Creative is the new targeting. Co přinesl letošní Influcon?
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
Kateřina Pištorová
Komunita a lidé
Novou šéfkou komunikace Škoda Group se stává Kateřina Pištorová
Tým agentury Taste
Komunita a lidé
Taste oznamuje nové vedení. Reflektuje tak strategický posun agentury k byznysově orientovaným službám
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ