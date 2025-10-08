ADC Šťouch ještě jednou: No Signal Pool Club očima tvůrců

I v září jsme ve spolupráci s Art Directors Clubem oceňovali kreativitu. Ocenění ADC Šťouch, které je i symbolickým pošťouchnutím k přihlášce do ADC Awards, si tentokrát odnesl počin určený mladé generaci.
No Signal Pool Club, který zrealizovali v Mastercard společně s Unicredit Bank, zaujal netradičním pojetím. Unikátní stage na festivalu Grape, na níž se návštěvníkům představila mimo jiné vyhlášená jména berlínské rave scény, měla totiž ještě jeden rozměr. Kdo se chtěl ponořit do rytmu hudby, musel to zvládnout bez telefonu.
Detaily jsme popsali v článku No Signal Pool Club: Offline zóna, která odpojila, aby propojila v MAM číslo 39. Art Directors Club nyní na svých sociálních sítích zveřejnil také rozhovor s Ivetou Čermákovou z Mastercard a Ivem Marečkem z Unicredit Bank, kteří byli součástí tvůrčího teamu.
Podívejte se, jak kampaň vznikala a jak počin vnímali samotní návštěvníci: