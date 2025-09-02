Zadavatelé a značky
Tam, kde byste reklamní agenturu nečekali

© Ogilvy

  • Advertorial

Značky dnes posouvají dopředu chytrá řešení, která lidem ulehčují život. Ať už jde o online portály, weby nebo hravé využití umělé inteligence. Vždy je spojuje snaha věci zjednodušit a přiblížit značku zákazníkům.

Pražské Ogilvy nabízí širokou škálu expertíz, od kreativy přes sociální média a PR až po chytrá, na míru postavená řešení. Taková, která dokážou proměnit i zdánlivě složitý úkol v něco jednoduchého a funkčního. Za těmito projekty stojí tým Ogilvy One, odborníci na propojení dat, technologií a kreativity, kteří pro klienty hledají cesty, jak jejich značku posunout a odlišit.

Celní odbavení bez zbytečného papírování

Jak takové řešení vypadá v praxi, ukazuje například spolupráce s DHL. Když se změnila legislativa, počet zásilek procházejících celním řízením raketově vzrostl. Pro DHL to znamenalo jediné, bez chytrého řešení by v osmi zemích střední a východní Evropy a ve Španělsku museli řešit velikost celního oddělení. Ogilvy One z Česka proto ve spolupráci s místními týmy navrhlo online portál, kde zákazník vyplní všechny potřebné údaje na jednom místě. A výsledek? Konec tříštění informací mezi e­‑maily a formuláři, méně administrativy a otevřené, škálovatelné řešení.

„Nástroj jsme postavili tak, aby byl flexibilní a rozdíly v celních procesech jednotlivých zemí se daly řešit pomocí konfigurací. Díky tomu pořád plní svou roli i po několika letech a může se dál rozvíjet,“ říká Jiří Korec, šéf českého Ogilvy One. „Momentálně pro DHL stavíme i navazující systém, který zvládne řídit celý interní proces celního odbavení a zároveň zvažujeme možnost přidání vrstvy umělé inteligence, která by odbourala zbytečnou administrativu,“ dodává Korec.

Jeden globální web, šest šablon, desítky lokálních verzí

Na logistiku navázala oblast zdravotnictví. Dalším klientem, kde Ogilvy One ukázalo sílu chytrých technologií, je Vitaflo. Výrobce specializované výživy pro pacienty se vzácnými onemocněními, třeba pro děti s metabolickými poruchami, které vyžadují přesně upravenou stravu. Takových pacientů je málo a v každé zemi jsou jiné legislativní požadavky, pravidla i jazyky. Každá diagnóza a s ní spojené portfolio výživového řešení proto potřebuje vlastní stránku. Udržovat desítky samostatných webů by ale byla noční můra.

Ogilvy One pro Vitaflo postavilo centrální web, ze kterého vzniklo téměř čtyřicet lokalizovaných verzí pro různé země. „Místo desítek jednorázových webů jsme vytvořili jeden chytrý model, který dokážeme nejen lokalizovat pro jednotlivé trhy, ale které dokáží pracovat i s různými typy obsahu, například pro specifické metabolické poruchy nebo pro B2B a B2C segment.

„To není jen efektivita, to je svoboda růstu. Nasazení nových webů je rychlé a dostupné i pro země s omezeným rozpočtem a úzkou cílovou skupinou,“ říká Korec. „Každá verze má vlastní obsah a nastavení, ale základ zůstává stejný. Díky tomu se každá nová stránka nemusí stavět od nuly. Spuštění i správa jsou rychlejší, jednodušší a levnější, a weby se dají snadno dál rozvíjet.“

Mluvící Milkuláš

Z praktického řešení v oblasti speciální výživy se tým přesunul k úplně jinému zadání – hravé kampani pro značku Milka. Každý prosinec přináší Milka na trh čokoládové figurky Mikulášů. V kampani pro Mondelez se jeden z nich proměnil v „Milkuláše“, který mluví. Stačilo na speciální webové stránce napsat vzkaz nebo pochvalu a umělá inteligence ho převedla do předem nahraného hlasu herce. Ten pak v roli „Milkuláše“ přátelsky přečetl vaši zprávu obdarovanému a udělal mu radost.

Kampaň běžela ve čtyřech zemích – v Česku, na Slovensku, v Maďarsku a v Německu. Právě tam se Milkuláš představil ve speciální verzi, kde místo hlasu pracoval s videem nebo fotografií. Součástí řešení byl i chytrý filtr, který kontroloval obsah zpráv od uživatelů a zajistil, aby se k adresátům nedostaly vulgarismy ani nevhodné texty.

Celý koncept i technické řešení vytvořilo Ogilvy One, rychle, chytře a s omezeným rozpočtem. „Milkuláš mluvil na lidi z obrazovek počítačů v několika jazycích, předal tisíce osobních vzkazů a stala se z toho kampaň, kterou si klient chce zopakovat, a to nás těší nejvíc,“ říká Jiří Korec.

Ať už jde o celní portál, globální web nebo mluvícího Milkuláše, všechny projekty jsou příkladem toho, že od agentury můžete dostat víc, než by vás vůbec napadlo.

Picture of Kateřina Šantorová

Kateřina Šantorová

