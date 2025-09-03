Studio Wonder Makers získali ocenění Awwwards „Site of the Day“ za nový web Avalanche

Studio Wonder Makers získalo prestižní ocenění „Site of the Day“ na platformě Awwwards za novou verzi hlavního webu Avalanche (avax.network), jedné z předních blockchainových platforem pro tvorbu decentralizovaných aplikací s reálným využitím.
Zadání na nový web přišlo od Ava Labs, oficiálního technologického a marketingového partnera celého Avalanche ekosystému. Cílem redesignu bylo vytvořit novou, výraznou podobu webu, která bude odrážet směr platformy i očekávání komunity. Nový web měl za úkol zjednodušit strukturu, zpřehlednit obsah a lépe pracovat s různými cílovými skupinami – od vývojářů až po instituce.
Na webu se podílel tým designérů, vývojářů i stratégů z Wonder Makers. Součástí dodávky byly interaktivní prvky, UX, mikroanimace i obsahová logika, která propojuje široké spektrum projektů v rámci Avalanche ekosystému.
Awwwards je mezinárodní platforma ocenění, která zkoumá design, použitelnost, technické zpracování a inovace v oblasti webových stránek. Porotu tvoří renomovaní digitální profesionálové z celého světa. Ocenění „Site of the Day“, udělované každý den jednomu webu, je v digitálním světě obdobou Red Dot Award v produktovém designu nebo Oscara ve filmu. V České republice jej za poslední dekádu získalo jen několik agentur – Wonder Makers je jedním z mála výjimečných případů.
„Dostali jsme důvěru i prostor udělat to po svém. Výsledek není kompromis a jsme rádi, že to ocenila i odborná porota Awwwards. Takové uznání vnímáme jako potvrzení, že má smysl hledat vlastní, odvážnou cestu i u velkých projektů,“ říká Filip Vašulín, Co-Founder Wonder Makers a project lead u tohoto projektu.