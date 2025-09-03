Zadavatelé a značky
Studio Wonder Makers získali ocenění Awwwards „Site of the Day“ za nový web Avalanche

© Wonder Makers, upraveno AI

Studio Wonder Makers získalo prestižní ocenění „Site of the Day“ na platformě Awwwards za novou verzi hlavního webu Avalanche (avax.network), jedné z předních blockchainových platforem pro tvorbu decentralizovaných aplikací s reálným využitím.

Zadání na nový web přišlo od Ava Labs, oficiálního technologického a marketingového partnera celého Avalanche ekosystému. Cílem redesignu bylo vytvořit novou, výraznou podobu webu, která bude odrážet směr platformy i očekávání komunity. Nový web měl za úkol zjednodušit strukturu, zpřehlednit obsah a lépe pracovat s různými cílovými skupinami – od vývojářů až po instituce.

Na webu se podílel tým designérů, vývojářů i stratégů z Wonder Makers. Součástí dodávky byly interaktivní prvky, UX, mikroanimace i obsahová logika, která propojuje široké spektrum projektů v rámci Avalanche ekosystému.

Awwwards je mezinárodní platforma ocenění, která zkoumá design, použitelnost, technické zpracování a inovace v oblasti webových stránek. Porotu tvoří renomovaní digitální profesionálové z celého světa. Ocenění „Site of the Day“, udělované každý den jednomu webu, je v digitálním světě obdobou Red Dot Award v produktovém designu nebo Oscara ve filmu. V České republice jej za poslední dekádu získalo jen několik agentur – Wonder Makers je jedním z mála výjimečných případů.

„Dostali jsme důvěru i prostor udělat to po svém. Výsledek není kompromis a jsme rádi, že to ocenila i odborná porota Awwwards. Takové uznání vnímáme jako potvrzení, že má smysl hledat vlastní, odvážnou cestu i u velkých projektů,“ říká Filip Vašulín, Co-Founder Wonder Makers a project lead u tohoto projektu.

Picture of Veronika Kejřová

Veronika Kejřová

