Spojení Coca-Cola a Star Wars přináší fanouškům limitovanou edici. K životu přivede i ikonické postavy

© Coca-Cola, upraveno AI

Coca-Cola a Star Wars připravily fanouškům limitovanou edici nápojů s 16 postavami, které je mohu díky rozšířené realitě přenést do světa galaxií a jejich oblíbených příběhů.

Firmy Coca-Cola a Disney spouštějí globální kampaň „Coca-Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy“ (Osvěž svou galaxii). Společně tak oslavují miliony fanoušků legendární ságy a navazují na své sedmdesátileté partnerství.

Nová spolupráce totiž propojuje svět značky Coca-Cola s epickými příběhy Star Wars. Výsledek spolupráce je vznik limitované edice plechovek a lahví s ikonickými postavami, které symbolizují pouto mezi fanoušky napříč „generacemi i galaxiemi“.

Kampaň navíc fanoušky vtáhne do děje, a to díky rozšířené realitě. Po naskenování obalu si totiž mohou vytvořit vlastní holografický přenos jako ze světa Star Wars a sdílet ho se svými přáteli a komunitou.

Globální kampaň podpoří televizní spot, který se odehrává v prostředí kina, tedy v místě, se kterým jsou obě značky neodmyslitelně spjaty. Komunikace v České republice bude probíhat v televizi, na digitálních platformách, v rámci outdoorových aktivací a přes spolupráci s influencery.

Na plátna kin se navíc dostaví i minutový mini film, na platformu Spotify pak i audio spoty. Kampaň doplňuje také soutěž v aplikaci Coca-Cola o zájezd do pařížské Disneylandu a další ceny z kolekce Coca-Cola x Star Wars.

Podle Márii Drotárové, Senior Markenting manažerky Coca-Cola v Česku a na Slovensku přinášejí obě značky lidem radost už po generace. „Tato spolupráce je oslavou komunity Star Wars, její vášně a síly vzájemného propojení. Coca-Cola v kampani vystupuje jako symbol radosti a spojení,“ vysvětluje.

„Základem spolupráce Disney a Coca-Cola je i nadále vytváření kampaní na počest fanoušků,“ říká Mindy Hamilton, senior viceprezidentka pro globální marketingová partnerství The Walt Disney Company, a dodává: „Star Wars je celosvětovým kulturním fenoménem s miliony fanoušků napříč generacemi, kteří tyto příběhy přenášejí z obrazovky do svých životů. Tato kampaň se jimi inspiruje a je vytvořena přímo pro ně.“

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
