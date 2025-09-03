Spojení Coca-Cola a Star Wars přináší fanouškům limitovanou edici. K životu přivede i ikonické postavy

Coca-Cola a Star Wars připravily fanouškům limitovanou edici nápojů s 16 postavami, které je mohu díky rozšířené realitě přenést do světa galaxií a jejich oblíbených příběhů.
Firmy Coca-Cola a Disney spouštějí globální kampaň „Coca-Cola x Star Wars: Refresh Your Galaxy“ (Osvěž svou galaxii). Společně tak oslavují miliony fanoušků legendární ságy a navazují na své sedmdesátileté partnerství.
Nová spolupráce totiž propojuje svět značky Coca-Cola s epickými příběhy Star Wars. Výsledek spolupráce je vznik limitované edice plechovek a lahví s ikonickými postavami, které symbolizují pouto mezi fanoušky napříč „generacemi i galaxiemi“.
Kampaň navíc fanoušky vtáhne do děje, a to díky rozšířené realitě. Po naskenování obalu si totiž mohou vytvořit vlastní holografický přenos jako ze světa Star Wars a sdílet ho se svými přáteli a komunitou.
Globální kampaň podpoří televizní spot, který se odehrává v prostředí kina, tedy v místě, se kterým jsou obě značky neodmyslitelně spjaty. Komunikace v České republice bude probíhat v televizi, na digitálních platformách, v rámci outdoorových aktivací a přes spolupráci s influencery.
Na plátna kin se navíc dostaví i minutový mini film, na platformu Spotify pak i audio spoty. Kampaň doplňuje také soutěž v aplikaci Coca-Cola o zájezd do pařížské Disneylandu a další ceny z kolekce Coca-Cola x Star Wars.
Podle Márii Drotárové, Senior Markenting manažerky Coca-Cola v Česku a na Slovensku přinášejí obě značky lidem radost už po generace. „Tato spolupráce je oslavou komunity Star Wars, její vášně a síly vzájemného propojení. Coca-Cola v kampani vystupuje jako symbol radosti a spojení,“ vysvětluje.
„Základem spolupráce Disney a Coca-Cola je i nadále vytváření kampaní na počest fanoušků,“ říká Mindy Hamilton, senior viceprezidentka pro globální marketingová partnerství The Walt Disney Company, a dodává: „Star Wars je celosvětovým kulturním fenoménem s miliony fanoušků napříč generacemi, kteří tyto příběhy přenášejí z obrazovky do svých životů. Tato kampaň se jimi inspiruje a je vytvořena přímo pro ně.“