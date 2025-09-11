Skupina innogy bude dodávat energii českým olympionikům

Energetická skupina innogy se stává oficiálním partnerem Českého olympijského týmu až do roku 2028. Podpora sportovců má při zimních olympijských hrách nabýt i charitativního rozměru.
Partnerství má podle skupiny dodat energii českým sportovcům na jejich náročné cestě za úspěchy a inspirovat veřejnost hodnotami, které olympiáda představuje. „Sport a energie patří k sobě. Bez energie by nebyly žádné rekordy, žádné medaile ani olympijské sny. Stejně jako sportovce žene vpřed touha po vítězství, i nás pohání energie k tomu, abychom posouvali hranice,“ uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva a generální ředitel innogy Česká republika, a dodal, že jsou olympijské hry symbolem odhodlání, fair play a týmového ducha, neboli hodnot, se kterými se v innogy ztotožňují.
„Velmi nás těší, že jsme mohli obnovit prestižní spolupráci s Českým olympijským týmem. Partnerství je pro nás hlavně o sdílení společných hodnot – vytrvalosti, týmovosti a chuti překonávat překážky. Naše podpora českých olympioniků bude navíc mít i charitativní rozměr,“ řekla Zuzana Tylčerová, ředitelka komunikace innogy.
Součástí partnerství je totiž také závazek – za každou medaili české výpravy na zimních olympijských hrách 2026 v Itálii – zlatou, stříbrnou i bronzovou – innogy věnuje 100 tisíc korun České nadaci sportovní reprezentace. Ta pomáhá olympijským legendám, talentovaným sportovcům a prostřednictvím České olympijské nadace také dětem a mladým sportovcům od šesti do osmnácti let, včetně dětí z dětských domovů a pěstounské péče.
„Naše strategie stojí na inovacích a odvaze hledat nové cesty. A právě v tom jsme si se sportovci podobní – i oni se musí neustále přizpůsobovat, pracovat na sobě a hledat způsoby, jak uspět v neustále se měnících podmínkách,“ dodal András Gróf, místopředseda představenstva a finanční ředitel innogy Česká republika.
Význam partnerství ocenil i Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru: „Olympijský tým je silný jen tehdy, když má za sebou silné partnery. Proto si nesmírně vážíme toho, že se k nám přidává právě innogy – společnost, která rozumí energii v tom nejhlubším smyslu.“
Podpora olympioniků je podle innogy přirozeným pokračováním jejich několikaleté činnosti v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost stojí za řadou neziskových projektů a aktivit, které vznášejí téma sportu mezi děti, seniory i lidi s hendikepem.