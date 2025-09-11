Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Skupina innogy bude dodávat energii českým olympionikům

© olympijskytym.cz/Barbora Reichová

Energetická skupina innogy se stává oficiálním partnerem Českého olympijského týmu až do roku 2028. Podpora sportovců má při zimních olympijských hrách nabýt i charitativního rozměru.

Partnerství má podle skupiny dodat energii českým sportovcům na jejich náročné cestě za úspěchy a inspirovat veřejnost hodnotami, které olympiáda představuje. „Sport a energie patří k sobě. Bez energie by nebyly žádné rekordy, žádné medaile ani olympijské sny. Stejně jako sportovce žene vpřed touha po vítězství, i nás pohání energie k tomu, abychom posouvali hranice,“ uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva a generální ředitel innogy Česká republika, a dodal, že jsou olympijské hry symbolem odhodlání, fair play a týmového ducha, neboli hodnot, se kterými se v innogy ztotožňují.

„Velmi nás těší, že jsme mohli obnovit prestižní spolupráci s Českým olympijským týmem. Partnerství je pro nás hlavně o sdílení společných hodnot – vytrvalosti, týmovosti a chuti překonávat překážky. Naše podpora českých olympioniků bude navíc mít i charitativní rozměr,“ řekla Zuzana Tylčerová, ředitelka komunikace innogy.

Součástí partnerství je totiž také závazek – za každou medaili české výpravy na zimních olympijských hrách 2026 v Itálii – zlatou, stříbrnou i bronzovou – innogy věnuje 100 tisíc korun České nadaci sportovní reprezentace. Ta pomáhá olympijským legendám, talentovaným sportovcům a prostřednictvím České olympijské nadace také dětem a mladým sportovcům od šesti do osmnácti let, včetně dětí z dětských domovů a pěstounské péče.

„Naše strategie stojí na inovacích a odvaze hledat nové cesty. A právě v tom jsme si se sportovci podobní – i oni se musí neustále přizpůsobovat, pracovat na sobě a hledat způsoby, jak uspět v neustále se měnících podmínkách,“ dodal András Gróf, místopředseda představenstva a finanční ředitel innogy Česká republika.

Význam partnerství ocenil i Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru: „Olympijský tým je silný jen tehdy, když má za sebou silné partnery. Proto si nesmírně vážíme toho, že se k nám přidává právě innogy – společnost, která rozumí energii v tom nejhlubším smyslu.“

Podpora olympioniků je podle innogy přirozeným pokračováním jejich několikaleté činnosti v oblasti společenské odpovědnosti. Společnost stojí za řadou neziskových projektů a aktivit, které vznášejí téma sportu mezi děti, seniory i lidi s hendikepem.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-36
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie
Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?

MAM Exkluzivně v časopise

Farzana Baduel
Komunita a lidé
Komunikace bez empatie a pokory ztrácí autenticitu
MAM_pics (42)
Analýzy a data
AI ve výzkumu přináší více času na lepší brief 
Pavel Vlček
Komunita a lidé
Česko je na světové mapě PR hodně vidět, hrajeme první ligu.
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Hran a oliheň, Mikýř
Online a social
Influencer marketing v nové éře: jak tvůrci a jejich vliv proměňují obor PR
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Hran a oliheň, Mikýř
Online a social
Influencer marketing v nové éře: jak tvůrci a jejich vliv proměňují obor PR
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ