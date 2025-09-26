„Sjednoceni proti rakovině prsu.“ Společnost Estée Lauder pokračuje v kampani na podporu boje proti rakovině

Společnosti Estée Lauder Companies již více než 30 let zvyšuje povědomí o boji proti rakovině prsu. V roce 1992 se Evelyn H. Lauderová stala spoluautorkou symbolu růžové stužky a zahájila globální kampaň za zvýšení povědomí o nemoci. Společnost v kampani pokračuje i letos.
Mezi nápady zakladatelky Evelyn H. Lauderová patří nejen růžové osvětlení ikonických budov s cílem upoutat celosvětovou pozornost na zdraví prsou, ale také četné vzdělávací kampaně o zdraví prsu, které se konají od 80. a 90. let 20. století.
Společnosti Estée Lauder Companies a Nadace skupiny Estée Lauder dosud vynaložily více než 144 milionů dolarů na výzkum, vzdělávání a zdravotní péči, které zachraňují životy – včetně více než 114 milionů dolarů na výzkum rakoviny prsu (BCRF) financovaný nadací. Tato částka pomohla podpořit průlomové objevy, které změnily způsob diagnostiky a léčby této nemoci.
Lokálním poselstvím kampaně v Česku je naděje a vzpruha: „Společně statečnější“. „Ačkoli ženy vědí, že by měly chodit na kontroly, často to odkládají ze strachu, studu nebo osamělosti. Naše kampaň nám připomíná, že odvaha nemusí být jen v nás – někdy ji stačí najít kolem sebe. Podpora od ostatních žen, rozhovory a společné plány usnadňují překonávání strachu a vedou k lepšímu zdraví,“ tvrdí společnost.
Kosmetické značky společností Estée Lauder po celém světě hrdě podporují poslání budovat svět bez rakoviny prsu a získávat finanční prostředky pro lokální iniciativy a nadace bojující proti rakovině prsu. Letos značky jako Estée Lauder a Clinique vytvořily produkty se značkou Pink Ribbon, z nichž část výtěžku (20 procent doporučené maloobchodní ceny) bude věnována obecně prospěšné společnosti Onko Unie, která podporuje pacientky s onkologickými diagnózami a metastatickou rakovinou prsu.