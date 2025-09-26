Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

„Sjednoceni proti rakovině prsu.“ Společnost Estée Lauder pokračuje v kampani na podporu boje proti rakovině

Společnosti Estée Lauder Companies již více než 30 let zvyšuje povědomí o boji proti rakovině prsu. V roce 1992 se Evelyn H. Lauderová stala spoluautorkou symbolu růžové stužky a zahájila globální kampaň za zvýšení povědomí o nemoci. Společnost v kampani pokračuje i letos.

Mezi nápady zakladatelky Evelyn H. Lauderová patří nejen růžové osvětlení ikonických budov s cílem upoutat celosvětovou pozornost na zdraví prsou, ale také četné vzdělávací kampaně o zdraví prsu, které se konají od 80. a 90. let 20. století.

Společnosti Estée Lauder Companies a Nadace skupiny Estée Lauder dosud vynaložily více než 144 milionů dolarů na výzkum, vzdělávání a zdravotní péči, které zachraňují životy – včetně více než 114 milionů dolarů na výzkum rakoviny prsu (BCRF) financovaný nadací. Tato částka pomohla podpořit průlomové objevy, které změnily způsob diagnostiky a léčby této nemoci.

Lokálním poselstvím kampaně v Česku je naděje a vzpruha: „Společně statečnější“. „Ačkoli ženy vědí, že by měly chodit na kontroly, často to odkládají ze strachu, studu nebo osamělosti. Naše kampaň nám připomíná, že odvaha nemusí být jen v nás – někdy ji stačí najít kolem sebe. Podpora od ostatních žen, rozhovory a společné plány usnadňují překonávání strachu a vedou k lepšímu zdraví,“ tvrdí společnost.

Kosmetické značky společností Estée Lauder po celém světě hrdě podporují poslání budovat svět bez rakoviny prsu a získávat finanční prostředky pro lokální iniciativy a nadace bojující proti rakovině prsu. Letos značky jako Estée Lauder a Clinique vytvořily produkty se značkou Pink Ribbon, z nichž část výtěžku (20 procent doporučené maloobchodní ceny) bude věnována obecně prospěšné společnosti Onko Unie, která podporuje pacientky s onkologickými diagnózami a metastatickou rakovinou prsu.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ