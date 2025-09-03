Zadavatelé a značky
O2 spouští kampaň Kyberšmejdi: AI babička bojuje s telefonními podvodníky

AI Granny od O2

© O2

Společnost O2 v nové kampani Kyberšmejdi varuje veřejnost před rostoucí hrozbou podvodných telefonátů. V hlavní roli stojí fiktivní postava Alenky – laskavé, ale neústupné digitální babičky, která umí s kyberšmejdy pěkně zatočit.

Postava Alenky symbolizuje neviditelnou ochranu proti podvodům, kterou má O2 přímo ve své síti. Ta denně automaticky odhalí a zastaví až 100 000 podvržených hovorů, aniž by zákazník musel cokoliv nastavovat nebo instalovat.

Babička, které se podvodníci nechtějí dovolat

Alenka je propracovaná AI postava založená na technologiích firem Deepgram, ChatGPT a 11Labs, která dokáže s podvodníky vést dlouhé hovory s cílem zdržovat je co nejdéle, aby nemohli obtěžovat skutečné lidi.

„Alenka je umělá inteligence, kterou jsme v O2 vyvinuli, aby pomáhala v boji proti telefonním podvodníkům. Napodobuje starší dámu, která je důvěřivá, milá, trochu zapomnětlivá. Za babičkou Alenkou stojí kombinace špičkových technologií pro rozpoznávání řeči, generování přirozených odpovědí pomocí velkého jazykového modelu a realistickou syntézu hlasu, které dohromady fungují bez zpoždění,“ říká David Daneš, marketingový ředitel O2.

Jak se podvodníci nachytali

Podvodné telefonáty jsou v Česku stále častější. Útočníci se vydávají za zástupce bank, policie nebo finanční experty. Snaží se vylákat z lidí citlivá data nebo je rovnou připravit o peníze. Hovor přitom často vypadá důvěryhodně a přichází z českého nebo zahraničního čísla nebo nově přes aplikaci WhatsApp.

Rozsah škod potvrzuje i Policie ČR. Od roku 2024 doposud útočníci vylákali z bankovních účtů českých občanů pomocí podvodných telefonátů stovky milionů Kč. Nejvyšší zaznamenaná částka od jedné oběti činila 14 milionů Kč.

Podvodníci se zpravidla vydávají za bankovní úředníky, pracovníky ČNB nebo i policisty. Jen v sérii případů s legendou falešného policisty přišly oběti od loňského prosince o 230 milionů korun a průměrná škoda na poškozeného je 666 tisíc Kč.

V průběhu letních měsíců O2 vygenerovalo zhruba 10 telefonních čísel, které za pomocí tzv. number seedingu cíleně „zaselo“ tam, kde si je mohou podvodníci nebo datoví překupníci snadno vzít. Podvodníci pak skutečně na tato čísla volali s cílem vylákat z volaného citlivé údaje, přístupy nebo rovnou dokonce peníze. Většina z nich byla velmi přesvědčivá, chápavá a trpělivá. Vůbec nepoznali, že mluví s umělou inteligencí. Šlo o muže i ženy, české i dalších národnosti.

Proč podvodníky O2 nezablokuje rovnou?

O2 v loňském roce nasadilo tzv. antispoofingové řešení nejdříve ve vlastní síti, následně i ve spolupráci s dalšími operátory. „Díky tomuto řešení rozpoznáme, že jde o podvodné volání a hovor vůbec nespojíme. Útočník se vám tak vůbec nedovolá, říká Radek Šichtanc, ředitel bezpečnosti O2. Každý den takto zablokujeme desítky tisíc podezřelých hovorů, které by jinak zazvonily zákazníkům. „Podvodníci své taktiky neustále mění – a AI babička Alenka nám pomáhá jim lépe porozumět, analyzovat jejich skripty a rychleji na ně reagovat,“ dodává Radek Šichtanc.

Vybrané ukázky hovorů

Více o podvodech včetně dalších ukázek autentických rozhovorů podvodníků s Alenkou, najdete na webu www.o2.cz/kybersmejdi. Stránka nabízí i konkrétní rady, jak se nenechat napálit.

Desatero, jak nenaletět podvodům:

  • Pozor na podezřelé zprávy a e-maily – nikdy neklikejte na odkazy v SMS, WhatsApp zprávách nebo e-mailech, pokud si nejste jistí jejich pravostí.
  • Nedávejte nikomu své přihlašovací údaje – nikdo seriózní nebude po telefonu žádat hesla, kódy z SMS nebo přístupové údaje. Pokud ano, okamžitě zavěste.
  • Využívejte dvoufaktorové ověřování – pro důležité služby (email, banka) používejte dvoufaktorové ověření pro vyšší ochranu.
  • Buďte obezřetní u telefonátů – podvodníci se vydávají za bankéře, policisty nebo poradce. Vždy si zavolejte zpět na oficiální číslo instituce a ověřte, zda je vše pravda.
  • Nikdy neřešte nic ve spěchu – podvodníci často vytváří tlak a naléhavost je znamením podvodu. Raději zavěste a přemýšlejte.
  • Nahlaste podezření – podezření na podvodný hovor je nově možné zaslat formou SMS zprávy na číslo 7726 ve tvaru: PODVOD mezera podvodné telefonní číslo (včetně mezinárodní předvolby) Na stejné číslo můžete přeposlat i podezřelou SMS zprávu nebo odkaz.
  • Zabezpečte svá zařízení a sítě – měňte výchozí hesla u chytrých zařízení, aktualizujte software a používejte zabezpečenou Wi-Fi síť.
  • Pozor na podvodné soutěže a výzvy na sociálních sítích – nenechte se nalákat na „výhry“ nebo „pomoc“ od neznámých osob, které žádají o osobní údaje či peníze.
  • Buďte opatrní i u známých a příbuzných – podvodníci mohou používat „deepfake“ technologie nebo falešné identity blízkých k získání vašich citlivých dat.
  • Vzdělávejte sebe a své blízké, hlavně seniory a děti – sdílejte informace o nebezpečích a upozorňujte na podezřelé situace, pomozte jim být obezřetní.
blank billboard for outdoor advertising 3d rendering

Marketingová kampaň

S kampaní se lidé během následujících dvou měsíců setkají v televizi, tisku, na venkovních plochách, sociálních sítích i v O2 Prodejnách.   

Vizitka kampaně

  • Koncept kampaně, ideová & AI spolupráce: tým VCCP Prague, Martin Mikyška, Bernadette
  • Realizace kampaně včetně AI produkce: tým O2 a Free Andy
  • Produkce kampaně: ALIEN Studio, Maxmilián Turek, Matúš Tóth
  • Režisér: Maxmilián Turek 
  • Animace a Obrazová Postprodukce: Maxmilián Turek, Matúš Tóth (AI prompt), ALIEN Studio
  • Zvuková produkce: KABELOVNA Studios   
Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

