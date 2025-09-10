Nová kampaň T-Mobilu z dílny Ogilvy ukazuje T Fiber jako nejsilnější internet do každé domácnosti

Reklamní agentura Ogilvy pro T-Mobile vytvořila kampaň, která představuje produkt T Fiber jako nejsilnější internet pro domácnost. Službu komunikují jako řešení, které pokryje domácí zábavu, chytré technologie i práci z domova.
Kampaň využívá různé formáty od outdooru a televize, po online, audio spoty, kino a komunikaci na prodejnách. V hlavní roli je T Fiber – optický internet, který slibuje splnění všech digitálních potřeb domácnosti.
Televizní spot pracuje s větou: „Ať už s naším nejsilnějším internetem objevujete, blbnete, měníte obývák v kino, učíte se, soupeříte, anebo klidně všechno najednou, T Fiber zvládne každou výzvu.“ Kratší patnáctisekundový spot pak zdůrazňuje atraktivní nabídku, kterou je internet T Fiber s bonusem 5 000 Kč třeba na nový tablet.
Pro Podcast.cz a obchodní centra jsou rovněž připravené audio spoty jako součást kampaně, které pracují s heslem nejsilnějšího spojení. Jeden z nich například začíná voiceoverem: „Mít tak T Fiber svůj podcast, byl by to ten N-E-J-S-I-L-N-Ě-J-Š-Í podcast, jaký jste kdy slyšeli…“ a končí produktovou nabídkou. Podle Kim Hofmanové, Senior Strategic Planner v Ogilvy, kampaň navazuje na dlouhodobou komunikaci T Fiber s claimem „Náš nejsilnější internet pro vaše nejsilnější spojení #MeziSvými“.
„Naším cílem je ukázat T Fiber nejen jako technologicky nejsilnější internet, ale i jako službu, která zákazníkům zpříjemní život doma. Díky kombinaci výhodného připojení a bonusu na hardware jim umožňujeme naplno využívat moderní technologie a současně prožívat více společných chvil v pohodlí domova,“ vysvětluje spot Michal Šlechta, manažer marketingové komunikace T-Mobile.
Vizuály kampaně vznikly přímo v ateliéru WPP Campusu, kde Ogilvy sídlí. Fotografie nafotil Dany Peschl, o digitální podobu „magentových“ vláken a neonového designu „5 000 Kč“ se postaral 3D artista Jiří Křivánek.
Součástí je také aktivace na sociálních sítích s názvem „Rodičův průvodce digitální galaxií“, která má rodičům pomoci lépe porozumět digitálnímu světu mladší generace. Publikace bude dostupná k objednávce internetu na vybraných prodejnách nebo v soutěžích na sociálních sítích a doplní ji spolupráce s influencery.
Vizitka kampaně:
- Timing: 01. 09. – 28.10. 2025
- Formáty: OOH, TV, online, audiospoty, kino, místo prodeje
- Kreativa: Ogilvy
- Média: EssenceMediacom
- TVC, Online media, OOH a KV: Ogilvy
- Digital a SoMe: Proboston Creative, Triad
- Hudba: Title: Elvis, Artist: Talisco, Written and composed by: Jérôme Amandi, Published by: Roy Music
- Chief Creative Officer: Martin Svetlík
- Creative Director: Michal Pivarči
- Copy: Tomáš Křešnička, Daniel Friš
- Art: Iván Ardura, Francisca Plaza Gonzalez
- Strategie: Kim Hofmanová
- Account Management: Lucie Kaňková, Simona Lišková, Zuzana Krivošová
- Produkce: Bubenská Production – Mabel Castillo, Jana Brožková